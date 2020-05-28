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Названы самые популярные подержанные автомобили в Москве 

Авторамблер 4 часа назад
Названы самые популярные подержанные автомобили в Москве
Фото: depositphotos.com
В апреле жители столицы купили только 8,5 тыс. автомобилей с пробегом — на 67% меньше, чем годом ранее. В 2019 году на вторичном рынке в Москве было куплено 25,5 тыс. машин.
Самой популярной маркой на "вторичке" стал немецкий Mercedes, результат которого составил 644 реализованных автомобиля, сообщает "Автостат". На втором месте с небольшим отрывом оказалась отечественная Lada с результатом продаж 640 штук.
Третьими по популярности стали Volkswagen с пробегом, на которых остановили выбор 612 москвичей.
Четвертую строчку заняли баварские BMW — в прошлом месяце новых хозяев нашли 600 автомобилей. Замыкают пятерку машины южнокорейской Kia с результатом 558 перепроданных экземпляров.
По данным аналитиков, падение спроса на все эти марки на вторичном рынке составило не менее 60%.
Из моделей самым продаваемым стал Volkswagen Polo — в прошлом месяце было перепродано 216 таких автомобилей, что на 45% меньше, чем годом ранее. Второе место досталось Ford Focus с 215 проданными автомобилями с пробегом. Падение спроса составило 71%.
Третье место занял Hyundai Solaris с результатом 199 автомобилей и -67% спроса, четвертое — Kia Rio, показатели которого составили 154 проданных авто и -70%. Пятым по популярности оказался Toyota Camry — за месяц на вторичном рынке купили 151 такой автомобиль, что на 65% меньше, чем годом ранее.
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Бортжурнал , Hyundai , BMW , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Lada , Toyota , Volkswagen , Kia Rio , Toyota Camry
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