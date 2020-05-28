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Названы кроссоверы, популярные у россиян во время кризиса 

Авторамблер 1 час назад
Названы популярные у россиян во время кризиса кроссоверы
Фото: Авторамблер
Сегмент SUV продолжает лидировать среди других сегментов — его доля на российском авторынке составляет около 50%. За первый квартал года продажи кроссоверов и внедорожников в годичном выражении упали куда менее значительно, чем автомобилей других классов.
С января по апрель в России было продано 210 тыс. новых SUV, что всего на 0,3% меньше, чем за тот же период 2019 года, сообщают в четверг аналитики "Автостата".
Самыми популярными в кризис у россиян стали кроссоверы южнокорейского Hyundai — на них остановили выбор 30,5 тыс. покупателей. На втором месте оказался французский бренд Renault с результатом продаж 20,2 тыс. штук, а на третьем — японский Nissan, показатель которого составил 20,1 тыс. проданных экземпляров.
Четвертая строчка досталась Toyota, дилерам которой за отчетный период удалось продать 19,9 тыс. автомобилей. Замыкает пятерку лидеров Kia с результатом 16,5 тыс. реализованных машин.
Далее в рейтинге расположились Volkswagen (13,2 тыс. шт.), Mitsubishi (10 тыс. шт.), Skoda (9 тыс. шт.). Девятое и десятое места поделили между собой баварская BMW и отечественная Lada с одинаковым результатом продаж — 8,2 тыс. SUV.
В целом российски авторынок за апрель сократился на 72,4%. Несмотря на падение, ему удалось подняться на одну строчку в рейтинге Европы и занять второе место.
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , BMW , Kia , Lada , Toyota , Volkswagen , Renault , Skoda , Mitsubishi
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