Названы популярные у россиян во время кризиса кроссоверы

Сегмент SUV продолжает лидировать среди других сегментов — его доля на российском авторынке составляет около 50%. За первый квартал года продажи кроссоверов и внедорожников в годичном выражении упали куда менее значительно, чем автомобилей других классов.

С января по апрель в России было продано 210 тыс. новых SUV, что всего на 0,3% меньше, чем за тот же период 2019 года, сообщают в четверг аналитики "Автостата".

Самыми популярными в кризис у россиян стали кроссоверы южнокорейского Hyundai — на них остановили выбор 30,5 тыс. покупателей. На втором месте оказался французский бренд Renault с результатом продаж 20,2 тыс. штук, а на третьем — японский Nissan , показатель которого составил 20,1 тыс. проданных экземпляров.

Четвертая строчка досталась Toyota , дилерам которой за отчетный период удалось продать 19,9 тыс. автомобилей. Замыкает пятерку лидеров Kia с результатом 16,5 тыс. реализованных машин.

Далее в рейтинге расположились Volkswagen (13,2 тыс. шт.), Mitsubishi (10 тыс. шт.), Skoda (9 тыс. шт.). Девятое и десятое места поделили между собой баварская BMW и отечественная Lada с одинаковым результатом продаж — 8,2 тыс. SUV.

В целом российски авторынок за апрель сократился на 72,4%. Несмотря на падение, ему удалось подняться на одну строчку в рейтинге Европы и занять второе место.