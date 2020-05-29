Зачем нужна вертикальная полоса на боковом зеркале авто 

Автопроизводители открывают владельцам всё новые и новые опции, которые ежедневно разрабатывают инженеры различных компаний для водителей. Новшеств столько, что на них уже просто не успеваешь обращать внимание. Особенно мимо проходят детали, которые, как вы понимаете, были созданы не просто так. В этой статье мы расскажем про совсем неприметную полоску, которую вы можете заметить на зеркалах бокового вида. Увидели? Теперь осталось понять для чего он нужна.

Если размышлять логически, то можно предположить, что данная полоса помогает нам отделять меньшую часть отражающего элемента от большей. Кто-то предположит, что это лишь декоративное решение некоторых автопроизводителей и ошибётся, выдвинув подобное утверждение.

"Бывалые" автомобилисты на такое внимание вовсе не обратят, а вот новичкам наверняка станет интересно. Им всё в новинку, хочется потрогать и рассмотреть каждую деталь своего транспортного средства. Давайте разбираться, итак, полоса делит зеркало на две, либо на три части к одному. Данный элемент выполняет исключительно утилитарную функцию, но никак не декоративную. Если бы это был второй случай, то наверняка многим показалось такое решение не только странным, но даже немного глупым.

Ломали, ломали голову над загадкой, а ответ оказался намного проще, чем все предполагаемые. Это своего рода разграничитель, который показывает с какого места изображение начинает искажаться. Но зачем это знать автомобилисту? Окунёмся в прошлое автомобилестроения. Раньше в промышленности активно использовались сферические зеркала. У них есть большой плюс — умение отражать достаточное количество объектов. Но, как вы сами понимаете, даже у всего идеального есть негативная сторона, и наш случай так же не исключение. Изображение может очень сильно искажаться, а это порождает возникновение опасных ситуаций во время езды, ДТП и так далее. С такими перспективами можно испортить достаточное количество машин на парковке.

Автопроизводители поняли в чём заключается проблема и решили отдать предпочтение асферическим зеркалам. Да, у них не такой хороший радиус обзора, но главное это то, что картина не так сильно искажается как, к примеру, в первом случае. Слабое место — край зеркала, там картинка не передаёт реальное изображение, картинка искажается. Для того, чтобы не вводить в заблуждение автомобилистов, было принято решение отделять опасную область специальной полосой. Автомобилист будет знать, что за чертой изображение является обманкой и туда лучше не смотреть совсем.

Картинка в асферической части очень сильно искажается, всё там намного больше, чем есть в действительности. Многие производители пишут на пассажирских зеркалах: "Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся. " Очень много надписей можно увидеть на автомобилях Америки.

В заключении хочется сказать, что лучше не доверять даже зеркалам. Самый действенный способ — повернуть шею и посмотреть своими глазами на происходящее сзади. Но теперь вы знаете для чего нужна полоска на боковом зеркале и смотреть туда во время движения уже наверняка не станете. Мелочь, а согласитесь, что она играет огромную роль. Пустяковый вопрос иногда может вылиться во что то действительно серьёзное.