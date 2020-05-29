Как оставить номера при продаже автомобиля 

Иногда у автовладельцев возникает необходимость сохранить номера при продаже автомобиля для того чтобы повесить их на свою новую машину. Как оставить номера, какие документы для этого нужны и какова последовательность действий?

С 2013 года номерные знаки при продаже автомобиля переходят новому владельцу вместе с транспортным средством. Тем не менее нередко бывают ситуации, когда продавец желает оставить регистрационные знаки и использовать их при покупке нового автомобиля. Подобное происходит в случае с так называемыми «красивыми» номерами, то есть, имеющими особую комбинацию цифр и букв. Иногда регистрационные знаки просто нравятся владельцу, и он решает оставить их себе чтобы повесить на автомобиль, который приобретет в дальнейшем. Законодательство не запрещает сохранение номеров при продаже транспортного средства. Главное действовать согласно установленной инструкции, соблюдать определенную последовательность действий и не забыть про оплату госпошлины.

Что говорит законодательство

При отчуждении транспортного средства закон позволяет сдать свои старые государственные регистрационные знаки на хранение в ГИБДД . Но находиться там бесконечно они не могут, а лишь в течение срока, не превышающего 360 дней. Данное требование следует из пункта 42 Приказа №399 о правилах регистрации автомобилей:

«Хранение государственных регистрационных знаков осуществляется на основании соответствующего волеизъявления владельца транспортного средства, содержащегося в заявлении на проведение регистрационного действия, за которым оно было зарегистрировано.

Срок хранения государственных регистрационных знаков не должен превышать 360 дней со дня проведения регистрационного действия, в результате которого они были сохранены».

Отметим, что Приказ №399 вступил в силу 7 октября 2018 года и заменил собой Приказ №1001. Последний действовал с 2008 года и регламентировал время хранение номеров в течение 180 дней.

Как сдавать номера в ГИБДД

Для сохранения старых номеров понадобится пакет стандартных документов — паспорт собственника автомобиля, паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и полис ОСАГО.

Процедура имеет следующий порядок. До того как продавать автомобиль владельцу следует воспользоваться государственной услугой по смене номерных знаков на новые и подать заявление, указав необходимость оставить на хранение старые номера.

Сотрудники ГИБДД проверят номер на соответствие требованиям ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». На табличке не должно быть дефектов. Если есть повреждения, царапины или потертости краски, потребуется изготовление дубликатов.

Таким образом, автовладельцу выдадут новые номер, с которыми машина и будет продаваться, а старые государственные регистрационные номера возьмут на хранение. Кроме того, он получит ПТС с внесенными изменениями, свидетельство о регистрации транспортного средства и документ о принятии номеров на хранение.

Как оставить номера с помощью портала Госуслуги

Сохранить и оставить старые номера при продаже авто также позволяет соответствующая услуга онлайн. Первое, что следует сделать — это зайти на сайт Госуслуг и зарегистрироваться. Далее пройдите в раздел "Транспорт и вождение" — "Регистрация транспортного средства" — "Утеря документов или изменения данных ТС" и, наконец, выберите услугу "Получение СТС, ПТС или регистрационных знаков взамен утраченных или непригодных для использования". Именно эта опция, включающая в себя также выдачу нового свидетельства о регистрации транспортного средства или паспорта транспортного средства вместо утерянного нужна в случае смены номеров. Нажмите на кнопку «Получить услугу» и заполните соответствующую форму.

Будьте внимательны в процессе заполнения. Во-первых, не забудьте о пункте 6, спрашивающем о необходимости получить регистрационные знаки, — он дает возможность заменить номера. Об оставлении за собой регистрационных знаков вы сообщаете в ГИБДД. Во-вторых, не вписывайте в поля тип и номер регистрационного знака, так как оно для получения ранее оставленных табличек. В-третьих, если в паспорте транспортного средства не осталось места и вам нужно будет получить новый, то в поле о ПТС выберите, что вам требуется внести изменения в документ.

Сколько это стоит

Для сохранения государственных регистрационных знаков вам придется оплатить обязательную госпошлину — она взимается за получение новых регистрационных знаков и внесение изменений в документы. Подавая заявление и оплачивая заявление через портал Госуслуги, вам предоставляется скидка в размере 30%.

Получение новых государственных регистрационных знаков перед продажей автомобиля и сохранение прежних — 2000 рублей или 1400 рублей через портал Госуслуги.

Получение нового свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) — 500 рублей или 350 рублей через портал Госуслуги.

Внесение изменений в паспорт транспортного средства (ПТС) — 350 рублей или 245 рублей через портал Госуслуги.

Выдача нового паспорта транспортного средства (ПТС), если в старом нет места — 800 рублей или 560 рублей через портал Госуслуги.

Дубликаты государственных регистрационных знаков номеров, если старые повреждены — от 400 до 1000 рублей. Итак, вот сколько придется заплатить, если хотите сохранить номера:

Хранение номеров

Сотрудники ГИБДД примут у вас старые номера и выдадут новые регистрационные знаками — то есть, продаваться автомобиль будет уже с ними. При постановке на учет нового автомобиля владелец получит свои старые номера — он должен указать в соответствующем заявлении о выдаче номерных знаков, которые оставлены на хранении.

Как получить номера

Это происходит при постановке на учет нового автомобиля. Владелец может подать заявление через портал Госуслуги для регистрации транспортного средства. Согласно законодательству, следует подавать заявление в то же подразделение МРЭО, куда вы сдавали номера. В заявлении о постановке на учет укажите, что вам требуется получить государственные регистрационные знаки — укажите старый номер с кодом региона без пробелов и надписи RUS.

Если забыл или не успел забрать номера

Не уложились в 360 дней, которые отведены на хранение регистрационных знаков? В этом случае они уходят в резерв регистрационных знаков и в дальнейшем достанутся любому владельцу в случайном порядке. Но если последний день 360-дневного срока вдруг выпал на выходные, то вы сможете забрать номера на следующий рабочий день.