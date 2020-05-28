Skoda Superb iV и Volkswagen Passat GTE провалили «лосиный тест» 

Журналисты шведского автомобильного издания Teknikens Varld, ставшего известным после истории с провалом «лосиного теста» кроссовером Toyota RAV4 и пикапом Toyota Hilux, провели аналогичное испытание для двух гибридных универсалов Volkswagen Group, у которых также возникли проблемы.

Речь о новых Skoda Superb iV и Volkswagen Passat GTE, которые не смогли успешно преодолеть имитацию объезда препятствия с возвращение в полосу движения на скорости не менее 72 километров в час.

Чешский и немецкий универсал показали максимальную скорость в 70 км/ч, что по мнению шведского автомобильного портала является недостаточным показателем, чтобы машины считались безопасными для дорог общего пользования и неподготовленного водителя.