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Skoda Superb iV и Volkswagen Passat GTE провалили «лосиный тест» 

Daily-Motor 28 мая 2020
Skoda Superb iV и Volkswagen Passat GTE провалили «лосиный тест»
Фото: Daily-Motor
Журналисты шведского автомобильного издания Teknikens Varld, ставшего известным после истории с провалом «лосиного теста» кроссовером Toyota RAV4 и пикапом Toyota Hilux, провели аналогичное испытание для двух гибридных универсалов Volkswagen Group, у которых также возникли проблемы.
Речь о новых Skoda Superb iV и Volkswagen Passat GTE, которые не смогли успешно преодолеть имитацию объезда препятствия с возвращение в полосу движения на скорости не менее 72 километров в час.
Чешский и немецкий универсал показали максимальную скорость в 70 км/ч, что по мнению шведского автомобильного портала является недостаточным показателем, чтобы машины считались безопасными для дорог общего пользования и неподготовленного водителя.
Для сравнения, конкуренты Skoda Superb iV и Volkswagen Passat GTE (гибридные универсалы Mercedes-Benz C-Class и Peugeot) совершили маневр «лосиный тест» на скоростях в 74 и 78 километров в час соответственно.
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Комментарии
Бортжурнал , Toyota Hilux , Peugeot , Toyota , Volkswagen Passat , Skoda Superb , Volkswagen , Skoda , Mercedes-Benz , Toyota RAV4
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