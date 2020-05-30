ГИБДД назвала причину 90% аварий 

Заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин сообщил, что подавляющее большинство ДТП (90%) происходят по причине того, что водители неправильно оценивают ситуацию между участниками движения, а также его невнимательности за рулём.

"Больше 90% ДТП происходит прямо или косвенно по причине недооценки водителем, пешеходом, пассажиром дорожных условий и приводит к тяжким последствиям — и ранениям, и гибели участников дорожного движения. Поэтому правильно оценить свои возможности, оценить возможности партнёра по дорожному движению — это очень важно", — привели сообщение замглавы ГИБДД РФ в ТАСС.

Он добавил, что Госавтоинспекция организовала социальную кампанию «Внимание на дорогу», которая может помочь объяснить участникам движения особенности поведения на дороге. Олег Понарьин отметил, что участники движения обязательно должны развивать в себе умение концентрировать внимание на дорожных событиях.

Замглавы ГИБДД РФ сообщил, что водитель может совершать в среднем от пяти до девяти действий находясь за рулём, Однако к действиям, которые необходимы, чтобы управлять автомобилем прибавляются дополнительные. Например, когда водитель разговаривает с пассажиром или по телефону, слушает музыку или радио, тогда его концентрация становится ещё меньше.

"В этой связи мы должны прийти к пониманию, что лишнее отвлечение избыточно, оно вредит собственному здоровью и здоровью окружающих, потому нужно сосредоточиваться на дорожном движении", — отметил Олег Понарьин.

Ранее NEWS.ru писал, что Госавтоинспекция провела массовые рейды по выявлению пьяных водителей в период майских праздников. В ГИБДД отметили, что такое пристальное внимание к проблеме вождения в пьяном виде со стороны полиции обусловлено статистикой аварийности.