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ГИБДД назвала причину 90% аварий 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
ГИБДД назвала причину 90% аварий
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
Заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин сообщил, что подавляющее большинство ДТП (90%) происходят по причине того, что водители неправильно оценивают ситуацию между участниками движения, а также его невнимательности за рулём.
"Больше 90% ДТП происходит прямо или косвенно по причине недооценки водителем, пешеходом, пассажиром дорожных условий и приводит к тяжким последствиям — и ранениям, и гибели участников дорожного движения. Поэтому правильно оценить свои возможности, оценить возможности партнёра по дорожному движению — это очень важно", — привели сообщение замглавы ГИБДД РФ в ТАСС.
Он добавил, что Госавтоинспекция организовала социальную кампанию «Внимание на дорогу», которая может помочь объяснить участникам движения особенности поведения на дороге. Олег Понарьин отметил, что участники движения обязательно должны развивать в себе умение концентрировать внимание на дорожных событиях.
Замглавы ГИБДД РФ сообщил, что водитель может совершать в среднем от пяти до девяти действий находясь за рулём, Однако к действиям, которые необходимы, чтобы управлять автомобилем прибавляются дополнительные. Например, когда водитель разговаривает с пассажиром или по телефону, слушает музыку или радио, тогда его концентрация становится ещё меньше.
"В этой связи мы должны прийти к пониманию, что лишнее отвлечение избыточно, оно вредит собственному здоровью и здоровью окружающих, потому нужно сосредоточиваться на дорожном движении", — отметил Олег Понарьин.
Ранее NEWS.ru писал, что Госавтоинспекция провела массовые рейды по выявлению пьяных водителей в период майских праздников. В ГИБДД отметили, что такое пристальное внимание к проблеме вождения в пьяном виде со стороны полиции обусловлено статистикой аварийности.
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Бортжурнал , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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