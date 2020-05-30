ГИБДД назвала причину 90% аварий

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В большинстве случаев ДТП в России происходят из-за того, что участники аварии в какой-то момент отвлеклись от дорожной обстановки, говорится в информационных материалах ГИДД, распространенных на пресс-конференции в ТАСС . По словам полицейских, утверждение верно, как для водителей, так и для пешеходов.

Эксперты правоохранительного ведомства отметили, что зачастую россияне отвлекаются на смартфоны и различные гаджеты, которые «провоцируют отвлечение внимания».

«Участникам дорожного движения необходимо осознать и перестать недооценивать эту проблему», — говорится в материалах.

Полицейские рекомендуют всем участникам дорожного движения тренировать «умение концентрироваться на окружающей реальности», особенно когда речь идет о дорожной ситуации. Сотрудники ГИБДД отмечают, что с этой целью в ближайшее время будет запущена социальная кампания «Внимание на дорогу».