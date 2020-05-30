ГИБДД назвала причину 90% аварий

В большинстве случаев ДТП в России происходят из-за того, что участники аварии в какой-то момент отвлеклись от дорожной обстановки, говорится в информационных материалах ГИДД, распространенных на пресс-конференции в ТАСС. По словам полицейских, утверждение верно, как для водителей, так и для пешеходов.
Эксперты правоохранительного ведомства отметили, что зачастую россияне отвлекаются на смартфоны и различные гаджеты, которые «провоцируют отвлечение внимания».
«Участникам дорожного движения необходимо осознать и перестать недооценивать эту проблему», — говорится в материалах.
Полицейские рекомендуют всем участникам дорожного движения тренировать «умение концентрироваться на окружающей реальности», особенно когда речь идет о дорожной ситуации. Сотрудники ГИБДД отмечают, что с этой целью в ближайшее время будет запущена социальная кампания «Внимание на дорогу».
В сентябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», Никас Сафронов пострадал в автомобильной аварии из-за невнимательности водителя Kia Rio, который отвлекся в пути на смартфон. В результате был поврежден не только Porsche известного художника, но также он сам получил травму шеи.