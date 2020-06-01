Электрокар Toyota отличился гарантией на батарею один миллион километров 

Компания Toyota поделилась характеристиками коммерческого электрокара ProAce Electric и объявила о рекордной гарантии на батарею — 15 лет или один миллион километров пробега при условии обслуживания у официальных дилеров.

Технически Toyota ProAce Electric повторяет однообъёмники французского концерна PSA — Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy и Opel Vivaro-e. Все фургоны базируются на модульной платформе EMP2 и оснащаются безальтернативным 136-сильным электромотором и тяговыми аккумуляторами на 50 или 75 киловатт-часов.

В зависимости от используемой батареи и длины базы, запас хода на одной зарядке у всех фургонов варьируется в диапазоне от 230 до 330 километров, а грузоподъёмность составляет 1000 или 1275 килограммов.

Интересно, что на батареи фургонов французских фирм распространяется другая гарантия: Peugeot предлагает всего 8 лет или 160 тысяч километров пробега. Вероятно, решение предложить «миллионную» гарантию со стороны Toyota является своего рода маркетинговым ходом — аналогичную акцию с гарантией 10 лет или один миллион километров пробега ранее предлагал только Lexus для электрокроссовера UX 300e.

Цены на электрофургон Toyota пока не объявлены: поставки модели в Европе начнутся только в октябре, так что время определиться с прайс-листом у японской фирмы есть. В 2021 году Toyota планирует расширить гамму коммерческих электромобилей: на электротягу переведут микроавтобусы ProAce, грузопассажирские фургоны с короткой и длинной базой, а также одноимённые бортовые грузовички.