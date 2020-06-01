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Как будет выглядеть новый BMW X5 показали на рендере 

Daily-Motor и ещё 1 5 часов назад
Как будет выглядеть новый BMW X5 показали на рендере
Фото: TheSketchMonkey
Прототип BMW Concept 4, представленный в прошлом году, удивил как журналистов, так и фанатов баварской марки стилем фирменных «ноздрей» радиаторной решетки. Это же решение впервые должно дебютировать на моделях M3 и M4 следующей генерации.
По информации британских автомобильных СМИ, вслед за новыми «эмками» новую решетку радиатора получит и кроссовер BMW X5.
Накануне дизайнер TheSketchMonkey решил показать, как будет выглядеть такой автомобиль, перекроив весь «передок» кроссовера. Нижние воздухозаборники были смоделированы заново и сильно отличаются от этой детали на актуальной модели.
Похожая по своей форме решетка радиатора также появится и на новом купе BMW 4-Series, скрины которого из официального буклета на днях были слиты в инстаграм.
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Бортжурнал , BMW , BMW X5
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