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Назвали автомобили с самыми ненадежными двигателями 

Car.ru 5 часов назад
Какие двигатели «прославились» своей ненадежностью?
Фото: Car.ru
Двигатель является одним из основных узлов любого автомобиля и его выход из строя грозит серьезными финансовыми потерями. Специалисты назвали три модели на мировом рынке, чьи силовые агрегаты известны своей ненадежностью.
Любой мотор рано или поздно выходит из строя и его износ напрямую зависит от количества пройденных километров. Эксперты провели опрос автовладельцев и выяснили, какие модели вызывали больше нареканий на работу силовой установки за пробег до 250 тысяч километров.
Возглавил антирейтинг автомобиль Audi A4 2009-2010. Его 2,0-литровый двигатель заставляет владельцев часто обращаться в ремонтные мастерские не достигнув пробега и 170 тысяч км. В качестве альтернативы этому автомобилю эксперты предлагают рассмотреть более надёжные Lexus ES, Infiniti G и Acura TL.
Вторую строчку по количеству жалоб занял пикап Ford F-350. Дизельная силовая установка объёмом 6,4 литра доставляет множество проблем уже на 190 тысячах км пробега.
Замкнул список Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска. 2,4-литровый бензиновый мотор может полностью выйти из строя не «пробежав» и 200 тысяч километров. Желающим приобрести подобный автомобиль стоит обратить свое внимание на Toyota Matrix, не отличающуюся подобными проблемами.
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Комментарии
Бортжурнал , Acura , Lexus ES , Audi , Chrysler PT Cruiser , Lexus , Toyota , Acura TL , Toyota Matrix , Chrysler , Audi A4 , Ford
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