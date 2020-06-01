Какие двигатели «прославились» своей ненадежностью?

Двигатель является одним из основных узлов любого автомобиля и его выход из строя грозит серьезными финансовыми потерями. Специалисты назвали три модели на мировом рынке, чьи силовые агрегаты известны своей ненадежностью.

Любой мотор рано или поздно выходит из строя и его износ напрямую зависит от количества пройденных километров. Эксперты провели опрос автовладельцев и выяснили, какие модели вызывали больше нареканий на работу силовой установки за пробег до 250 тысяч километров.

Возглавил антирейтинг автомобиль Audi A4 2009-2010. Его 2,0-литровый двигатель заставляет владельцев часто обращаться в ремонтные мастерские не достигнув пробега и 170 тысяч км. В качестве альтернативы этому автомобилю эксперты предлагают рассмотреть более надёжные Lexus ES , Infiniti G и Acura TL.

Вторую строчку по количеству жалоб занял пикап Ford F-350. Дизельная силовая установка объёмом 6,4 литра доставляет множество проблем уже на 190 тысячах км пробега.