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«Ноздрястый» BMW 4 серии дебютировал в интернете 

Авторамблер 3 часа назад
«Ноздрястый» BMW 4 серии дебютировал в интернете
Фото: Авторамблер
Премьера противоречивого спорткара состоится 2 июня, но, как водится, фотографии, "похожие на официальные", утекли в сеть накануне.
"Четверка" следующего поколения уже успела устроить шумиху вокруг такой своей стилистической особенности как гигантские "ноздри" радиаторной решетки. В сравнении с "грилем" у других BMW они оказались поистине непомерного размера. Но так уж ли плоха новая 4 Series как наверняка предполагает немалая часть аудитории?
Авторамблер
Ответ на этот вопрос дают снимки из фирменной брошюры. Чистые и плавные линии в сочетании с характерным силуэтом, а также боковым остеклением с отсутствием изгиба Хоффмайстера задних стоек невольно вызывают ассоциации с Audi A5. Передняя панель с цифровым приборным щитком и "планшетом" мультимедийной системы тот же, что и у автомобилей 3 серии. Технические подробности мы узнаем 2 июня или чуть раньше.
Carscoops
Накануне BMW обновила линейку 5 Series. Внешне автомобиль изменился незначительно, как это обычно бывает при рестайлинге, и при этом получил многочисленные технические апгрейды, среди которых электрификация.
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Бортжурнал , Audi , BMW , BMW 4 серия , Audi A5 , Авторамблер
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