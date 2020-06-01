«Ноздрястый» BMW 4 серии дебютировал в интернете 

Премьера противоречивого спорткара состоится 2 июня, но, как водится, фотографии, "похожие на официальные", утекли в сеть накануне.

"Четверка" следующего поколения уже успела устроить шумиху вокруг такой своей стилистической особенности как гигантские "ноздри" радиаторной решетки. В сравнении с "грилем" у других BMW они оказались поистине непомерного размера. Но так уж ли плоха новая 4 Series как наверняка предполагает немалая часть аудитории?

Авторамблер

Ответ на этот вопрос дают снимки из фирменной брошюры. Чистые и плавные линии в сочетании с характерным силуэтом, а также боковым остеклением с отсутствием изгиба Хоффмайстера задних стоек невольно вызывают ассоциации с Audi A5. Передняя панель с цифровым приборным щитком и "планшетом" мультимедийной системы тот же, что и у автомобилей 3 серии. Технические подробности мы узнаем 2 июня или чуть раньше.

Carscoops

Накануне BMW обновила линейку 5 Series. Внешне автомобиль изменился незначительно, как это обычно бывает при рестайлинге, и при этом получил многочисленные технические апгрейды, среди которых электрификация.