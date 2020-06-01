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У Citroen появился аналог Lada Vesta Cross 

Motor.ru 2 часа назад
У Citroen появился аналог Lada Vesta Cross
Фото: © autohome.com.cn
Компания Citroen представила кросс-седан C3L, построенный на базе хэтчбека C3-XR, который продается в Китае. Новую модель можно сравнить с Lada Vesta Cross — это недорогой вседорожный седан, ориентированный исключительно на местный рынок.
Citroen C3L превосходит аналог от Lada по габаритам: в длину он достигает 4505 миллиметров против 4410 миллиметров у Vesta Cross, а колесная база равна 2655 миллиметрам. Седан C3L построен на базе вседорожной пятидверки C3-XR, за основу которой в свою очередь был взят Citroen C-Elysee. В КНР производство этих моделей осуществляется на совместном предприятии Dongfeng-PSA.
Новинку C3L позиционируют как вседорожный седан — он получил пластиковые накладки на пороги и арки, а дорожный просвет составляет 147 миллиметров. Для сравнения, у Lada Vesta Cross клиренс равен 178 миллиметрам. В список оснащения Citroen C3L входят экран мультимедийной системы диагональю девять дюймов, кондиционер и люк на крыше. Заявленный объем багажника составляет 627 литров.
На первом этапе седан предложат с 1,2-литровой «турботройкой» мощностью 116 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями. Позже появится версия с «механикой». Цены на новинку объявят ближе к старту продаж, запланированному на лето.
Что же касается Lada Vesta Cross, то ее сборка налажена в Ижевске, а цены варьируются от 644,9 тысячи до 964,9 тысячи рублей.
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Бортжурнал , Citroen , Lada Vesta , Lada , Citroen C-Elysee
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