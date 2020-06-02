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Составлен ТОП-5 самых дешёвых кроссоверов в России в июне 

Car.ru 10 часов назад
Июнь 2020: ТОП-5 самых дешёвых кроссоверов
Фото: Car.ru
Эксперты проанализировали российский автомобильный рынок и, в частности, сегмент кроссоверов. Специалисты назвали ТОП самых бюджетных кроссов в текущем месяце.
Неизменным лидером рейтинга остается российская Lada 4x4, стоимость которой составляет около 500 тысяч рублей. Уже со вчерашнего дня в дилерских центрах доступна к покупке модифицированная версия авто от "АвтоВАЗа".
Внедорожник Chevrolet Niva по цене около 600 тысяч оказался на втором месте в ТОПе. В оснащение транспортного средтва по умолчанию входят полный привод, раздаточная коробка и понижающая передача.
В ТОП-3 также Lifan X50 из Поднебесной, за который придется отдать на нашем рынке около 680 тысяч. Под капотом работает бензиновый мотор на 1,5 литра, а в паре механическая коробка. Привод здесь только передний.
Бестселлер Renault Duster от французских инженеров разместился на четвертом месте, а просят за него чуть более 740 тысяч рублей.
Еще одним представителем сегмента SUV c бюджетной стоимостью стал Chery Tiggo 3. За 760 тысяч рублей покупатели получают двигатель на 1,6 литра, мощностью 126 л.с.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Chery , Chevrolet , Renault Duster , Lifan , Lada , Chery Tiggo 3 , Chevrolet Niva , Renault , Lifan X50 , Chery Tiggo , Автоваз
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