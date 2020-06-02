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Компания Ford отзывает Mustang 2020 года 

Car.ru 5 часов назад
Ford отзывает Mustang 2020 года
Фото: Car.ru
Американский производитель Ford объявил отзывную кампанию для своего бестселлера Mustang.
Согласно опубликованному пресс-релизу, при сборке некоторых моделей Mustang, в оснащение которых входит перспективная камера, её могли сместить при сборке относительно автомобиля. Это может привести к неправильному функционированию систем безопасности и повысить риск дорожного происшествия.
По сообщению производителя, результатом неправильной калибровки камеры может стать плохая работоспособность некоторых функций при использовании транспортного средства. Это касается системы помощи при столкновении, адаптивного круиз-контроля, системы удержания полосы, различных оповещений водителя и автоматического управления режимом дальнего света.
Пока компания Ford не располагает данными о дорожных происшествиях или полученных травмах, которые могли быть вызваны данным недочетом. Проблемы выявлены при сборке всего 24 Mustang для Северной Америки и одного для канадского рынка. В любом дилерском центре бренда переднюю камеру могут бесплатно выровнять и перенастроить.
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Бортжурнал , Ford
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