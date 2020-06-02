Ford отзывает Mustang 2020 года

Американский производитель Ford объявил отзывную кампанию для своего бестселлера Mustang.

Согласно опубликованному пресс-релизу, при сборке некоторых моделей Mustang, в оснащение которых входит перспективная камера, её могли сместить при сборке относительно автомобиля. Это может привести к неправильному функционированию систем безопасности и повысить риск дорожного происшествия.

По сообщению производителя, результатом неправильной калибровки камеры может стать плохая работоспособность некоторых функций при использовании транспортного средства. Это касается системы помощи при столкновении, адаптивного круиз-контроля, системы удержания полосы, различных оповещений водителя и автоматического управления режимом дальнего света.

Пока компания Ford не располагает данными о дорожных происшествиях или полученных травмах, которые могли быть вызваны данным недочетом. Проблемы выявлены при сборке всего 24 Mustang для Северной Америки и одного для канадского рынка. В любом дилерском центре бренда переднюю камеру могут бесплатно выровнять и перенастроить.