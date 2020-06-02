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Новая разводка при покупке машины, о которой вы могли не знать 

Авторамблер 4 часа назад
Новая разводка при покупке машины
Фото: Авторамблер
Криминалист Максим Шелков рассказал о новой мошеннической схеме, которая грозит потерей автомобиля и другими неприятными последствиями.
Эффективность разводки ощутил на себе владелец черного Mercedes-Benz E-Class, купивший машину по низу рынка у юридического лица. Такие странности, что у почти новой "ешки" низкая цена и при этом дубликат ПТС не смутили. Седан, поставили на учет в общей очереди в ГИБДД без каких-либо проблем и начали эксплуатацию. Но спустя некоторое время раздался звонок из полиции и обладателя элитного седана попросили приехать. Как оказалось, автомобиль проходит по уголовному делу…
А история была следующая. Mercedes-Benz взяли в аренду для работы в такси, а по факту для перепродажи. Вы спросите, как это возможно, ведь ПТС находится у арендодателя? Оказывается, новый получили в ГИБДД по поддельной доверенности. Автовладельцу, попавшему по такой жесткой схеме развода удастся ездить на машине до тех пор, пока юридическое лицо не обнаружит пропажу.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz , ГИБДД
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