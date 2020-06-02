Следующий BMW M5 получит электрический мотор 

Появились захватывающие подробности о BMW M5 нового поколения. Автомобиль пойдет по пути электрификации и предложит клиентам возможность выбора между двумя разными модификациями.

Современная M5 оказалась сенсационно быстрой, в том числе благодаря система полного привода с возможностью деактивации передней оси. По динамике автомобиль соперничает с суперкарами, а после легкого апгрейда с перенастройкой электронного управляющего блока и замены даунпайпов способен выдать свыше 800 л.с. Но какой бы динамичной не была "эмка", ее преемник будет напоминать гиперкар среди седанов.

Издание Car Magazine сообщает, что модель следующего поколения, ожидающаяся в 2004 году, будет доступна в двух версиях — plug-in гибридной и полностью электрической. Первая получит силовую установку от перспективного суперкроссовера X8 M, включающую в себя наддувный двигатель V8 и как минимум один электромотор. Автомобиль очевидно станет тяжелее, но прибавку веса компенсирует совокупная отдача в 750 л.с. и 998 Нм.

Компанию гибриду составит полностью электрический вариант с 800-вольтовой тяговой аккумуляторной батареей емкостью 135 кВт⋅ч и одним передним и двумя задними электромоторами мощностью 340 л.с. каждый. При совокупной мощности 1020 л.с. электрическая M5 теоретически сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды и иметь запас хода в 700 км.

Компания BMW обновила линейку 5 серии, но пока не показала модернизированный спортседан. Ожидается, что у рестайлинговой M5 появится версия CS, превосходящая по мощности и динамике 625-сильное исполнение Competition.