Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следующий BMW M5 получит электрический мотор 

Авторамблер 2 часа назад
Следующий BMW M5 получит электрический мотор
Фото: Авторамблер
Появились захватывающие подробности о BMW M5 нового поколения. Автомобиль пойдет по пути электрификации и предложит клиентам возможность выбора между двумя разными модификациями.
Современная M5 оказалась сенсационно быстрой, в том числе благодаря система полного привода с возможностью деактивации передней оси. По динамике автомобиль соперничает с суперкарами, а после легкого апгрейда с перенастройкой электронного управляющего блока и замены даунпайпов способен выдать свыше 800 л.с. Но какой бы динамичной не была "эмка", ее преемник будет напоминать гиперкар среди седанов.
Издание Car Magazine сообщает, что модель следующего поколения, ожидающаяся в 2004 году, будет доступна в двух версиях — plug-in гибридной и полностью электрической. Первая получит силовую установку от перспективного суперкроссовера X8 M, включающую в себя наддувный двигатель V8 и как минимум один электромотор. Автомобиль очевидно станет тяжелее, но прибавку веса компенсирует совокупная отдача в 750 л.с. и 998 Нм.
Компанию гибриду составит полностью электрический вариант с 800-вольтовой тяговой аккумуляторной батареей емкостью 135 кВт⋅ч и одним передним и двумя задними электромоторами мощностью 340 л.с. каждый. При совокупной мощности 1020 л.с. электрическая M5 теоретически сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды и иметь запас хода в 700 км.
Компания BMW обновила линейку 5 серии, но пока не показала модернизированный спортседан. Ожидается, что у рестайлинговой M5 появится версия CS, превосходящая по мощности и динамике 625-сильное исполнение Competition.
Видео дня. Названо число арендованных автомобилей каршеринга
Авторамблер: последние новости
Новая разводка при покупке машины, о которой вы могли не знать Новая разводка при покупке машины, о которой вы могли не знать Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно В Сети появились изображения BMW X5 2024 года В Сети появились изображения BMW X5 2024 года
Комментарии
Бортжурнал , BMW M5 , BMW
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда обновленный Kia Rio ждать в России
Когда обновленный Kia Rio ждать в России
ДТП с грузовиками в Москве: есть пострадавшие
ДТП с грузовиками в Москве: есть пострадавшие
Дороже квартиры: названы цены суперкроссоверов Mercedes
Дороже квартиры: названы цены суперкроссоверов Mercedes
ДТП на Ставрополье закончилось трагедией
ДТП на Ставрополье закончилось трагедией
Какие двигатели «прославились» своей ненадежностью?
Какие двигатели «прославились» своей ненадежностью?
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение