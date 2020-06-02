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Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных автомобилей в мире 

Авторамблер 7 часов назад
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
Фото: Авторамблер
При словосочетании "самый надежный автомобиль" воображение, как правило, рисует славные модели прошлых лет. Это неудивительно — "старички" по сей день славятся своей неприхотливостью и живучестью, позволяющей проезжать сотни тысяч километров.
В стародавние времена автомобили были проще современных, при этом в них зачастую закладывался больший ресурс — технологии были банально проще, а экологические нормативы либеральнее. Покупая их, можно было не переживать о цепи, растянувшейся через 150 тысяч километров, почти экстремальных температурных рабочих режимах двигателя, задирах на стенках цилиндров и других «прелестях» современной автомобильной эпохи.
Автор видеоролика начинает обзор самых неубиваемых машин с такой легенды марки Toyota как Land Cruiser 80 и не менее культовых «маркообразных» — седанов Mark II, Chaser и Cresta. Следом идут седовласые Mercedes-Benz W123 и W124.
О других самых надежных автомобилях в мире вы узнаете, посмотрев интересное видео YouTube-канала "Любитель Авто".
Видео дня. Названо число арендованных автомобилей каршеринга
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Бортжурнал , Toyota , Mercedes-Benz
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