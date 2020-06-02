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Обновленный Audi Q7 поступил в продажу в России 

Авторамблер и ещё 3 5 часов назад
Обновленный Audi Q7 поступил в продажу в России
Фото: Авторамблер
В России стартовали продажи рестайлингового кроссовера Audi Q7 с посвежевшим экстерьером и безальтернативным мотором.
Внешне новинка отличается от дореформенной версии иной радиаторной решеткой, сменившей горизонтальные планки на вертикальные, крупными воздухозаборниками, светодиодным фарами и новыми колесными дисками размерностью 19 дюймов. Корма также получила обновления: изменилась выштамповка двери багажника, а светодиодные фонари соединила модная хромированная полоса.
В салоне расположились два сенсорных экрана, расположенных вертикально: 10,1-дюймовый отвечает за мультимедийную систему, а 8,6-дюймовый — за управление климат-контролем. Опционально доступна цифровая приборка со встроенным навигатором.
Авторамблер
В списке стандартного оснащения числится обогрев передних сидений и руля, круиз-контроль, парктроники, камера заднего вида и комплекс ассистентов водителя Audi Pre Sense Front.
Автомобиль доступен с прежним 3-литровым "турбодизелем" V6 мощностью 249 л.с. и 600 Нм крутящего момента и системой полного привода.
Авторамблер
Базовый Audi Q7 оценивается в 4,8 млн руб. Для сравнения, самые доступные версии ближайших конкурентов — BMW X5 и Mercedes GLE — стоят в России 4,95 млн и 5,04 млн руб. соответственно. Топовый Q7 получил ценник в 5,47 млн руб.
Видео дня. Названо число арендованных автомобилей каршеринга
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Бортжурнал , Audi , Audi Q7 , BMW , BMW X5 , Авторамблер
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