Над праворульками опять сгустились тучи 

Согласно новому постановлению Минфина России , во Владивостоке снова запретили оформлять праворульные машины, которые должны уезжать в другие регионы. Таким образом, все праворульные модели из Японии, привезенные в Приморский край водителями для личного использования, могут буквально «зависнуть в воздухе».

С 8 июня работники таможенной службы вынуждены будут работать в соответствии с новым указом Минфина. Согласно ему, они не смогут оформлять документы на авто, которые должны поставляться в другие регионы, кроме Владивостока. Владельцы авто будут самостоятельно оформлять документы на них по месту своего жительства, а жителям Дальнего Востока и вовсе будут платить больше, чем другие граждане.

Полноценно оформлять документы и получать автомобили с праворульным расположением владельцы из России пока могут только во Владивостоке, причем необходимо проходить и специальный техосмотр авто, где их тестируют на мощностях аккредитованных лабораторий. Пока в Приморском крае работает три таких учреждения, но в ближайшее время должны открыться еще семь.