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Над праворульками опять сгустились тучи 

Car.ru 1 час назад
Над праворульками опять сгустились тучи
Фото: Car.ru
Согласно новому постановлению Минфина России, во Владивостоке снова запретили оформлять праворульные машины, которые должны уезжать в другие регионы. Таким образом, все праворульные модели из Японии, привезенные в Приморский край водителями для личного использования, могут буквально «зависнуть в воздухе».
С 8 июня работники таможенной службы вынуждены будут работать в соответствии с новым указом Минфина. Согласно ему, они не смогут оформлять документы на авто, которые должны поставляться в другие регионы, кроме Владивостока. Владельцы авто будут самостоятельно оформлять документы на них по месту своего жительства, а жителям Дальнего Востока и вовсе будут платить больше, чем другие граждане.
Полноценно оформлять документы и получать автомобили с праворульным расположением владельцы из России пока могут только во Владивостоке, причем необходимо проходить и специальный техосмотр авто, где их тестируют на мощностях аккредитованных лабораторий. Пока в Приморском крае работает три таких учреждения, но в ближайшее время должны открыться еще семь.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Минфин , Федеральная таможенная служба
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