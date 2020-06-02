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Зачем автомобили переводят с 12 на 800 вольт 

Car.ru 5 часов назад
Зачем автомобили переводят с 12 на 800 вольт
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты рассказали о том, для чего именно производители машин модифицируют свои электрокары, устанавливая 800 вольтовую архитектуру АКБ.
Ответить на данный вопрос было решено из-за того, что многие водители не понимают зачем производители машин или тюнеры усиливают напряжение, вырабатываемое АКБ электрокаров.
Оказывается, ведущие производители электрических машин, чтобы увеличить мощность машины, не увеличивая общий вес автомобиля, придумали усиливать схемы аккумуляторных батарей до 800 В.
Такое нововведение, изначально придуманное компанией Porsche, позволило увеличить мощность электрической машины Taycan практически в 2 раза, что положительно отразилось на показателях динамики и общего веса авто. Кроме того, 800 вольтовая архитектура в несколько раз уменьшила время зарядки АКБ Porsche Taycan.
За счёт такой модернизации различные производители электрокаров делают системы быстрой зарядки, которые могут восполнить затраченную энергию АКБ за 15-25 минут. Отдельно эксперты отметили, что в будущем 12 вольтовых схем больше не будет, так как 800 вольтовая архитектура станет международным стандартом.
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Бортжурнал , Porsche
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