Как воруют колеса с болтами-«секретками»?

Очень часто при покупке недешевых литых колесных дисков владельцы автомобилей приобретают еще и особые защитные средства, в число которых входят и болты-секретки.

Особенность таких приспособления состоит в том, что они вкручиваются на стандартные крепежные места для крепления к втулке, но затянуть их можно только специальным ключом, на котором используется насадка с прорезями. Если такая насадка отсутствует, возможность открутить колесо утрачивается. Мысль ее создателей состоит в том, что если насадка постоянно будет находиться у водителя, то кража колеса станет невозможной. Насколько это утверждение соответствует действительности?

Имеется несколько разновидностей секреток, отличие между которыми состоит в различной конфигурации насадок и прорезей. Стоимость таких изделий начинается от 500 рублей, а вот самые дорогие экземпляры обойдутся в сумму порядка 5 тысяч рублей. Несмотря на то, что качественные секретные болты будут на порядок дольше противиться попыткам взлома, со временем сдаются и они.

Процесс снятия «секретки». Перед приобретением необходимо понять, для чего нужен подобный тип болтов, и каким образом их использовать. При снятии колес маргиналами, заметив секретку, они попросту разобьют боковое стекло, залезут в салон и откроют багажник, где нередко хранятся все требуемые ключи и насадки, так как хозяева машины хранят их не дома, а внутри машины.

Для автомобильных воров-профессионалов намного проще будет снять слепок с секретки, и уже по нему изготовить требуемый ключ с нужными прорезями.

Но имеются и другие способы снятия, которые требуют намного меньшего количества затрат. Первый из них заключается в использовании газового ключа, применяемого сантехниками для ремонта труб. При невозможности захватить болт, его головка просто срезается с использованием отвертки и молотка. Тот конец болта, который останется после такого действия, может быть отвернут при помощи того же газового ключа. При слишком высокой степени затяжки по нему бьют зубилом, что позволяет ослабить его на величину около 30%.

Еще одним возможным методом снятия секретки становится забивание острого жала отвертки в имеющиеся на головке пазы. Запрессовывание жала дает возможность легкого проворачивания головки. Если это не поможет, то в головке просверливаются специальные отверстия для вставки шпильки, после чего всю конструкцию можно выкрутить плоскогубцами. Необходимое для этого время составляет 5 минут.

Приобретенные дорогие секретные болты, стоимость которых начинается от 3 тысяч рублей, будут противиться попыткам взлома несколько дольше. Но использование таких инструментов, как долото, молоток и зубило способно взять верх даже над ними.

Уехать и забыть. Наиболее забавным фактом становится то, что все вышеописанные действия чаще всего применяют совсем не автомобильные воры, а сами владельцы. Причиной становится элементарная потеря ключа-насадки для их закручивания. Чаще всего это происходит где-то в пути, при необходимости незапланированной замены колеса. Водитель может просто забыть ключ на земле и уехать, а при повторном спуске колеса он будет беспомощно стоять перед шиномонтажной мастерской и не знать, как поступить. В этом случае и будут применяться все перечисленные инструменты.

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Согласно проведенному журналом «За рулем» опросу среди владельцев автомобилей, порядка 2/3 всех автомобилистов перестали использовать секретки по причине достаточно спорной эффективности. И только 1/3 выполнила переход на недешевые болты с наличием комплекта из двух ключей, один из которых можно оставлять дома.