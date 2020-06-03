Первые фото новой модели Mercedes-Benz GLC

Немецкие фотошпионы поделились в интернете первыми снимками новой модели Mercedes-Benz GLC, которая должна выйти на рынок через 2 года.

Новая модель машины получит улучшенный дизайн, выполненный в стиле современных концептов Mercedes-Benz, а также более мощное техническое оснащение, которое поможет машине конкурировать с лучшими кроссоверами сегмента на мировом рынке.

Из-за наличия камуфляжной плёнки не удаётся рассмотреть все нововведения, но некоторые вещи Mercedes-Benz скрыть не смог. Например, обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC получит расширенную платформу, свесы и стойки, а также светодиодные фары и изменённые окна.

Car.ru

Техническая сторона Mercedes-Benz GLC ещё не была раскрыта немецким брендом. Однако, машина должна базироваться на универсальной модульной архитектуре, которая поддерживает, как ДВС, так и электрические или гибридные моторы.

Также Mercedes-Benz GLC станет обладателем новой аккумуляторной батареи, которая расширит автономность гибрида на 80-120 км пути. Не исключено, что к 2022 году на рынок выйдет электрическая версия данного кроссовера.