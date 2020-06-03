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Hyundai Santa Fe получил новый дизайн 

Motor.ru и ещё 5 3 часа назад
Hyundai Santa Fe получил новый дизайн
Фото: © Hyundai
Компания Hyundai представила обновленный Santa Fe: кроссовер не только подвергся глубокому рестайлингу, но и перебрался на платформу новой Sonata, а также обзавелась двумя гибридными модификациями. Продажи в Южной Корее стартуют летом, а позже новинка доберется и до российского рынка.
Дизайн модели полностью пересмотрен: передняя часть нового Santa Fe выдержана в том же стиле, что и у недавней Sonata. Кроссовер получил двухуровневую переднюю оптику с Т-образные дневные ходовые в стиле «молотов Тора», а также новую радиаторную решетку, которая теперь визуально объединена с фарами и доступна с двумя вариантами рисунка на выбор. Изменения затронули и корму: задние фонари соединили красной полосой. Кроме всего перечисленного, для Santa Fe впервые стали доступны 20-дюймовые диски.
© Hyundai
Что же касается салона, то он выполнен с оглядкой на автомобили более высокого класса. В Hyundai отмечают, что в отделке применяется только качественные материалы, аналоговую приборную панель заменили на цифровую диагональю 12,3 дюйма, а над центральной консолью возвышается 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. Компоновка клавиш пересмотрена, рычаг коробки уступил место кнопочному пульту, а также появился селектор системы Terrain Mode, которая позволяет выбрать один из нескольких ездовых режимов.
© Hyundai
О моторной линейке в компании пока не рассказали. Известно лишь то, что Santa Fe обзавелся сразу двумя гибридными модификациями — стандартной и с функцией подзарядки. По неофициальным данным, в гамму двигателей может войти 2,2-литровый дизель от Kia Sorento.
На домашнем рынке Hyundai Santa Fe появится этим летом, а до европейских дилеров кроссоверы доберутся к осени. Новинка появится и в России, однако сроки пока не названы.
На сегодняшний день дореформенный Hyundai Santa Fe можно купить за 2 179 000 рублей — модель предлагается с бензиновыми моторами объемом 2,4 и 3,5 литра, а также с 2,2-литровым дизелем.
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Kia , Hyundai Santa Fe , Kia Sorento
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