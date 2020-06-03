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Почему мощность машины со временем снижается? 

Car.ru 7 часов назад
Почему мощность машины со временем снижается?
Фото: Car.ru
Новый автомобиль радует своего владельца приемистостью в управлении и хорошей динамикой. Но с годами многие замечают, что их автомобиль не так уж хорош во время обгона. Да и вообще создается впечатление, что у машины реально поубавилось мощности.
Действительно, после 4-5 лет эксплуатации, автомобиль утрачивает часть мощности по причине проведения некачественного ТО.
А еще потеря мощности может быть вызвана качеством топлива. Ведь современные автомобили по большей части рассчитаны на высокооктановые бензины.
И хотя машина будет нормально ездить и на топливе с более низким октановым числом (об этом позаботится современная электронная начинка), но мощность при этом упадет процентов на двадцать.
Загрязненный воздушный фильтр ткже отбирает свои проценты мощности. А если причина потери мощности в механическом повреждении двигателя, то поможет только капитальный ремонт.
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Бортжурнал
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