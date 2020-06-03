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В Израиле придумали, как заряжать электрокары от дороги 

Авторамблер 7 часов назад
В Израиле придумали, как заряжать электрокары от дороги
Фото: Авторамблер
Израильский стартап Electreon Wireless разработал способ передачи электроэнергии к мотору от дорожного полотна. По задумке авторов, это позволит отказаться от затратных зарядных станций, тяжелых аккумуляторов, а также повысит доступность электротранспорта.
Уже в августе стартап собирается протестировать разработку, использующую электромагнитную индукцию, сообщает в среду "Российская Газета". Пилотной трассой, оснащенной новой системой, станет дорога в израильском Тель-Авиве.
Контактную сеть из индукционных катушек проложат под дорожным полотном на двухкилометровом участке трассы. Катушки будут запитываться от городской сети и передавать электроэнергию проезжающим по дороге электромобилям. В сентябре к эксперименту присоединится дорога на шведском острове Готланд.
По подсчетам разработчиков, на оснащение всех основных дорог Тель-Авива такой системой понадобится порядка 150 млн долларов.
Ранее сообщалось, что стоимость электрокаров может значительно снизиться благодаря революционному аккумулятору, который вскоре представит американская Tesla. Первой батарею со сроком службы 1 млн миль получит седан Model 3 в Китае.
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Бортжурнал , Tesla , "Российская газета"
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