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Volkswagen раскрыл внешность и название универсала Arteon 

Motor.ru и ещё 3 7 часов назад
Volkswagen раскрыл внешность универсала Arteon
Фото: © Volkswagen
Volkswagen анонсировал скорую премьеру универсала Arteon, который получит приставку Shooting Brake в названии, и обновлённого лифтбека Arteon. Обе модели дебютируют 24 июня в рамках онлайн-презентации. А пока компания опубликовали официальный тизер, который даёт представление о внешности новинок.
Семейство Arteon не только пополнится универсалом, но и обзаведётся новым оборудованием. Например, обновлённый лифтбэк получит мультимедийной системы MIB3 с возможностью обновления по воздуху и автопилот второго уровня, который работает на скорости до 210 километров в час. Не исключены и изменения в моторной гамме, в частности, появление гибридной версии.
Ранее в Сеть попали шпионские фотографии универсала Arteon, сделанные на заводе FAW-Volkswagen в китайском Чанчуне. Автомобиль, запечатлённый на снимках, отличался от того, который изображен на тизере — у китайского варианта имелись пластиковые накладки на пороги и арки. Скорее всего, речь идёт о вседорожном варианте, который пока не представлен.
На европейском рынке Arteon продаётся с 2017 года. Ожидается, что, помимо универсала, раскрытого на тизере, в семейство войдёт «заряженная» R-версия с 330-сильным мотором от Golf R. По одной из версий, ее могут показать одновременно с Arteon Shooting Brake.
Что же касается появления Arteon в России, то оно должно состояться уже в этом году. Ранее модель получила Одобрение типа транспортного средства: для россиян заявили версии с двухлитровым двигателем мощностью 280 и 190 лошадиных сил и безальтернативный семиступенчатый «робот» DSG.
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Бортжурнал , Volkswagen
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