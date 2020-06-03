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Объявлены цены на универсал Audi A6 в России 

Motor.ru и ещё 1 6 часов назад
Объявлены российские цены на Audi A6
Фото: Motor.ru
Компания Audi объявила о старте приёма заказов на A6 Avant на российском рынке. Цены на новинку варьируются от 3 311 000 до 4 810 000 рублей. Кроме того, для заказа стали доступны Audi A6 и Audi A7 Sportback с дизелем 3.0 TDI мощностью 249 лошадиных сил — с таким мотором они набирают первую «сотню» за 6,1 и 6,3 секунды соответственно.
На российском рынке представлены седан A6 45 TDI quattro, универсал A6 Avant и четырёхдверное купе Audi A7 Sportback 45. Седан предлагается с моторами мощностью от 190 до 340 сил, A6 Avant можно заказать с агрегатами 2.0 TDI и 2.0 TFSI мощностью 190 сил и передним приводом, а теперь и с 249-сильным дизельным двигателем 3.0 TDI и полным приводом quattro. Четырёхдверное купе Audi A7 Sportback в свою очередь можно купить с моторами, которые выдают 245 и 340 сил, а также в новой модификации с 3.0 TDI.
Audi A6 Avant 40 TFSI 3 311 000 Audi A6 Avant 40 TDI 3 357 000 Audi A6 Avant 45 TDI quattro 4 194 000 Audi A6 45 TDI quattro 3 999 000 Audi A7 Sportback 45 TDI quattro 4 810 000 Таким образом, Audi A6 предложена в России в шести модификациях, а А7 — в четырёх.
В конце мая российские дилеры начали принимать заказы на Audi S6 и S7 Sportback, укомплектованные мотором V6 TFSI и умеренной гибридной системой с 48-вольтовым стартер-генератором. Цены на них начинаются от 5 972 000 и 7 041 000 рублей соответственно.
До конца 2020 года в России появятся ещё несколько новинок. Согласно графику Audi, в третьем квартале стартуют продажи обновлённых седана и универсала A4, а также купе и лифтбеки A5. Позже, в сентябре, российское представительство пообещало привезти в страну электрический кроссовер e-tron.
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Бортжурнал , Audi A7 , Audi S6 , Audi , Audi A6 , АК S7
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