Владельцев нового Opel Mokka посадят на «цифровой детокс» 

Новый Opel Mokka первым получит цифровой детокс-кокпит Pure Panel, на который будет выводиться только необходимый минимум информации. Как он будет выглядеть, компания продемонстрировала на дизайн-скетче.

Pure Panel — это часть дизайн-философии Opel. Она основана на использовании простых, базовых форм, с минимумом лишних деталей. А применительно к интерьеру, ещё и с минимумом физических кнопок. Таким образом, говорит производитель, достигается «идеальный баланс между цифровизацией и интуитивным управлением». Кокпит представляет собой два дисплея, бесшовно объединенных в единый элемент и с максимально упрощенной навигацией, на которые выводится только необходимая водителю информация. Например, запас хода, если речь идет об электрической версии кроссовера.

Новый Opel Mokka построен на модульной платформе CMP, как Peugeot 2008 . После смены поколений кроссовер сбросит 120 килограммов, а ещё станет заметно тише предшественника. На выбор предложат несколько силовых установок: 1,2-литровую бензиновую «турботройку», полуторалитровый турбодизель и полностью электрическую, выдающую 136 лошадиных сил. Заявленный запас хода батарейной «Мокки» составит 320 километров.

Марка Opel вернулась в Россию осенью 2019 года. Линейка представлена тремя моделями: вэном Zafira Life, фургоном Vivaro и кроссовером Grandland X. Сборка Zafira Life организована в Калужской области, а Grandland X поставляется в Россию из немецкого Айзенаха.

По предварительной информации, кроссовер Mokka доберется и до нашего рынка, но произойдет это не раньше 2021 года.