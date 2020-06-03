На юг сквозь пандемию: как поехать на машине в Крым 

Коронавирус, будь он неладен, определенно научит многих россиян любить Родину. Сквозь границы нынче пробраться непросто или невозможно, риски заразиться на чужбине по-прежнему сохраняются… Значит — на юг, в Крым?

Турне, которое еще недавно казалось многим до зевоты банальным — Крым, чай, не Италия! — сейчас имеет шансы стать не менее актуальным, чем в советские годы. Любители отдыха на море, прежде скептически морщившие нос при одном лишь упоминании курортного полуострова, определенно будут рассматривать данное направление пока границы находятся на замке. Не претендуем на первооткрывателей Америки, но позволим себе освежить в памяти подробности маршрута в Крым, а заодно прикинем, какие сложности могут ожидать в пути и в какую сумму встанет дорога. В следующей части поразмыслим над занятиям, которым стоит предаться на черноморском побережье.

Открытие в три этапа

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в нынешнем году не получится просто взять и приехать в Крым. Учитывайте, что Министерство курортов и туризма Республики будет открывать курортный сезон в три этапа.

Первый предусматривает внутрирегиональный отдых не ранее 15 июня при благоприятной эпидемиологической обстановке. Откроются санатории, имеющие действующую медицинскую лицензию на оказание медицинских услуг. Не ранее чем через две недели после этого стартует второй этап. К работе приступят гостиницы и отели — сперва они подадут на сайте правительства соответствующее уведомление и пройдут осмотр. На третьем этапе Роспотребнадзор смягчит требования к средствам размещения всех форм собственности и определит условия и периоды организованного детского отдыха. Прибывающих в Крым планируют регистрировать с помощью портала госуслуг и специальных приложений.

Время в пути

Если вы стартуете из Москвы, то до черноморского курорта вам придется намотать на колеса порядка 1560 километров по трассе М4 «Дон». Без учета остановок на заправку, отдых, трапезу и посещения отхожего места маршрут займет около 20 часов. Перспектива провести полтора дня в дороге не обрадует тех, кто прежде никогда не отваживался на подобную поездку. Их опасения добраться до Крыма не беспочвенны — с непривычки есть риск устать. Желательно иметь в наличии второго водителя, который сменит вас в нужный момент.

Если сменить вас за рулем некому и при этом время позволяет сделать остановку, вы можете выбрать в качестве перевалочного пункта один из городов на вашем пути. Нередко автотуристам советуют заночевать в Ростове-на-Дону, который находится в 1100 км от столицы и утром с новыми силами покорять оставшийся отрезок. Стоимость ночевки в одном из местных отелей в среднем может составлять несколько тысяч рублей.

Нюансы М4

На передвижении по трассе "Дон", соединяющей центральные и северные регионы европейской части России с Северным Кавказом и Черноморским побережьем, следует остановиться подробнее. Трасса изобилует платными участками — таковые есть в Московской области (21-93 км), в Московской и Тульской областях (93 км — 211 км), в Тульской (225-260 км и 287-321 км), Липецкой (330-414 км и 416-464 км), Воронежской области (492-633 км) и в Ростовской области (1,091-1,119 км), а также в Краснодарском крае (1,195-1,319 км).

Плата за проезд каждого такого отрезка варьируется, исходя из типа транспортного средства, времени суток и типа оплаты (наличными или транспондером T-pass, который дает базовую скидку в размере 20%). На проезд в одну сторону владелец легкового автомобиля потратит 1325 рублей (в период с 07:00 до 00.00) или 780 рублей (в период с 00.00 до 07.00). Если у вас транспондер T-pass, ориентируйтесь на 1060 и 624 рубля соответственно в один конец.

Траты на топливо

Никто кроме вас самих не знает, какое расстояние вы намотаете по Крыму, но путь на полуостров и обратно очевиден. Значит, можно рассчитать, сколько денег придется засунуть в топливный бак вашей машины. При расстоянии в один конец равном, скажем, 1600 км и расходе бензина Аи-95 по трассе в 10 л/100 км, заправка по грубым расчетам выйдет в 7200 рублей. Это с учетом средней цены в 45 рублей за литр. Стоимость общих трат на топливо за всю поездку может вплотную приближаться к 20 тысячам рублей, но здесь, конечно все зависит от таких факторов как экономичность и запас хода, пройденное расстояние и стиль вождения.

Пробки и объезды

Передвигаясь по трассе М4 "Дон", считающейся одной из самых загруженных, следует помнить о ремонтах и «узких местах». К таковым относится населенный пункт Лосево в Воронежской области — здесь сужение дороги с трех до одной в каждую стороны, и летом «бутылочное горлышко» собирает знаменитые пробки протяженностью в десятки километров. Да и дороги в Воронежской области прямо скажем так себе.

Объехать его можно по сравнительно короткому маршруту Владимировка — Прияр — Грань, либо через Бобров и Бутурлиновку, махнув 160 км. Наконец, есть 150-километровый участок через Средний Икорец — Лиски, Каменка и Подгоренский. Двигаясь обратно Москву пробку можно объехать, дав 22-километровый крюк через Березки — Поддубный — Лосево.

Планируется и платный четырехполосный объезд Лосево с 633 по 715 км трассы М4, который начали строить в 2017 году. Лимит скорости на нем — 130 км/ч, а стоимость проезда составит около 200 рублей.

Альтернативные маршруты

После Ростова-на-Дону у путешественников появляется выбор маршрута до точки назначения. Можно направиться через Тимашевск и Славянск-на-Кубани, подготовившись к вероятному простою в пробке перед железнодорожным переездом в Тимашевске. Здесь, правда, есть лайфхак, позволяющий объехать затычное место. На въезде в город поверните налево, на объездную, а затем — на первом большом повороте уйти на улицу Новаторов, затем двигаясь по улице Котляра, Дзержинского, Братьев Степановых и далее к выезду из города. К 2021 году планируется построить объезд железнодорожного переезда с тремя развязками.

Другой вариант пути — по М4 до Краснодара, а после проехать через Абинск, Крымск и станицу Варениковская. Этот маршрут чуть длиннее.

Перед выездом настоятельно рекомендуем ознакомиться с самой последней информацией касательно пробок и дорожных ремонтов.

Фактор аварийности

Водитель всегда должен быть внимателен и осторожен, а в российской здравнице и подавно. Добравшись до Крыма, следует помнить об отнюдь не радужной статистике аварийности в регионе. Путники грешат на специфику местных дорог и водительские нравы. В 2019 году на каждые 100 тысяч автомобилей здесь произошло 408 аварий с пострадавшими. Погибли и получили травмы 145 человек на каждые 100 тысяч. Это одни из самых тревожных данных за минувший год среди российских регионов.