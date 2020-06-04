Автолюбители изменили планы по сервисному обслуживанию

Почти половина российских автомобилистов изменила свои планы по прохождению сервисного обслуживания транспортных средств. Это связано с режимом самоизоляции.

Было проведено социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что 49% отечественных автолюбителей внесли коррективы по срокам прохождения сервисного обслуживания своих автомашин. Такое положение дел стало возможным по причине введения в стране ограничительных мер, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Компании, в связи с карантинными мерами, продлили сроки для прохождения техосмотров и другого сервисного обслуживания автомобилей. Автомобилисты, попавшие в режим самоизоляции, не имели возможности вовремя пройти все необходимые диагностические мероприятия.

Из общего количества опрошенных водителей, 34% приняли решение перенести посещение сервисных центров на более поздние сроки. Еще 15% респондентов, допускают, что откажутся от техобслуживания вообще. Большинство прошенных, около двух третей, назвали основной причиной всего происходящего, введенную в стране самоизоляцию.