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Автолюбители изменили планы по сервисному обслуживанию авто из-за карантина 

Car.ru и ещё 3 2 часа назад
Автолюбители изменили планы по сервисному обслуживанию
Фото: Car.ru
Почти половина российских автомобилистов изменила свои планы по прохождению сервисного обслуживания транспортных средств. Это связано с режимом самоизоляции.
Было проведено социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что 49% отечественных автолюбителей внесли коррективы по срокам прохождения сервисного обслуживания своих автомашин. Такое положение дел стало возможным по причине введения в стране ограничительных мер, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Компании, в связи с карантинными мерами, продлили сроки для прохождения техосмотров и другого сервисного обслуживания автомобилей. Автомобилисты, попавшие в режим самоизоляции, не имели возможности вовремя пройти все необходимые диагностические мероприятия.
Из общего количества опрошенных водителей, 34% приняли решение перенести посещение сервисных центров на более поздние сроки. Еще 15% респондентов, допускают, что откажутся от техобслуживания вообще. Большинство прошенных, около двух третей, назвали основной причиной всего происходящего, введенную в стране самоизоляцию.
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