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Dyson полностью раскрыл свой электрокроссовер 

Car.ru 8 часов назад
Dyson полностью раскрыл свой электрокроссовер
Фото: Car.ru
Многие считали, что английский производитель бытовой техники Dyson забросил свой проект бестопливного кроссовера. Сегодня компания показала новые тизеры, которые дают больше информации о будущем внедорожнике.
На опубликованных снимках можно подробно разглядеть внешний вид будущего автомобиля с плавными аэродинамическими линиями. Узкая передняя оптика, похожая на фары Aston Martin Vantage, является единственным выделяющимся элементом передней части автомобиля.
Car.ru
Как заявляет глава компания сэр Джеймс Дайсон, применение огромных 24 дюймовых аэродинамических колес необходимо не только с эстетической точки зрения — они обеспечивают низкое сопротивление качению и комфорт для пассажиров. Миниатюрные детали дизайна включают в себя спрятанные ручки дверей и небольшие видео камеры, заменяющие боковые зеркала.
Внутри автомобиль удивит специальной формой сидений, поддерживающих осанку и отсутствием панели приборов — все данные для водителя проецируются на лобовое стекло.
Проект кроссовера был отменён компанией в конце прошлого года, но недавно производитель заявил, что всё же намерен выпустить кроссовер в Сингапуре.
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Бортжурнал , Aston Martin , Aston Martin Vantage , Джеймс Дайсон
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