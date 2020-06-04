Dyson полностью раскрыл свой электрокроссовер 

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Многие считали, что английский производитель бытовой техники Dyson забросил свой проект бестопливного кроссовера. Сегодня компания показала новые тизеры, которые дают больше информации о будущем внедорожнике.

На опубликованных снимках можно подробно разглядеть внешний вид будущего автомобиля с плавными аэродинамическими линиями. Узкая передняя оптика, похожая на фары Aston Martin Vantage, является единственным выделяющимся элементом передней части автомобиля.

Car.ru

Как заявляет глава компания сэр Джеймс Дайсон , применение огромных 24 дюймовых аэродинамических колес необходимо не только с эстетической точки зрения — они обеспечивают низкое сопротивление качению и комфорт для пассажиров. Миниатюрные детали дизайна включают в себя спрятанные ручки дверей и небольшие видео камеры, заменяющие боковые зеркала.

Внутри автомобиль удивит специальной формой сидений, поддерживающих осанку и отсутствием панели приборов — все данные для водителя проецируются на лобовое стекло.

Проект кроссовера был отменён компанией в конце прошлого года, но недавно производитель заявил, что всё же намерен выпустить кроссовер в Сингапуре.