Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сдать назад и не остаться без прав? 

Car.ru 7 часов назад
Как сдать назад и не остаться без прав?
Фото: Car.ru
И опытный, и начинающий пользователь транспорта иногда забывает о том, в каких случаях он может сдать назад, а в каких случаях можно лишиться прав или получить штраф.
Чтобы не возникло неловкой ситуации на дороге, стоит вспомнить основные моменты из правил, которые учил каждый уважающий себя водитель любого транспорта. Для начала, управляющий транспортным средством должен помнить, что на дороге, кроме него, ещё есть другие участники движения, и они в свою очередь не обязаны его пропускать. Второй момент касается безопасности пеших участников движения.
Согласно пункту 8.12 ПДД: водитель имеет право воспользоваться задней передачей, если только это будет безвредно и не принесет никому тяжких увечий, а также не будет являться препятствием для остальных участников транспортного движения. Если водитель намерен совершить маневр, но он не может справиться самостоятельно, то возможно привлечение третьих лиц.
При выполнении маневра заднего хода, управляющий транспортным средством должен:
  • Быть уверенным, что сзади нет никакого препятствия: пеший участник движения, участник движения на любом транспортном средстве, животное, ограждение, постройка;
  • Не быть помехой для остальных фигур, участвующих в дорожном движении: не мешать совершать определенную траекторию движения, а также не замедлять скорость перемещения других управляющих транспортом;
  • На оживленных участках дороги аккуратно выполнять движение, если требует ситуация, то с привлечением третьих лиц. Но здесь стоит помнить, что наличие последних не снимает ответственность с автомобилиста!
В каких случаях запрещено совершать маневр? ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕнО НА:
-Перекрестках любого характера;
-На участках пункта 8.11 ПДД:
-Пешеходных переходах;
-В тоннелях; мостах, эстакадах;
-На переездах железнодорожного транспорта;
-Дороге, перемещение по которой затруднено связи с погодными условиями, видимости снижена на 100 м в любой из полос движения;
-Остановке, где совершает высадку и посадку общественный транспорт;
-Автомагистралях (прописано в пункте 16.1 ПДД);
-Проезд под «кирпич» (указано в 3 части пункту 12.16 КоАП).
Наказание за нарушение правил. Если при выполнении движения назад водителю случилось попасть под «кирпич», то в ход пойдет статья 12.16 КоАП, где стоит обратить внимание на третью часть. Там говорится, что при совершении такого движения, водитель обязуется либо заплатить штраф в виде 5000 рублей, либо придется расстаться с правами на срок от 4 до 6 месяцев.
Если управляющий транспортным средством, совершая движение задним ходом, заехал под знак «кирпич», который расположен на прилегающей территории, которая не предназначена для сквозного движения, то такое нарушение соответствует не соблюдению статьи 12.16 КоАП части 1 и водителю получит либо предупреждение, либо придется заплатить 500 рублей за нарушение. Лишение прав в данной ситуации не происходит!
Если же перемещаться таким образом по автомагистрали, то это будет рассматриваться как нарушение, соответствующее статье 12.11 КоАП в которой стоит обратить на третью часть, за нарушение придется выплатить штраф в размере 2500 рублей. Лишение прав не происходит!
Видео дня. Автономера с кодом 666 не планируют выдавать
Car.ru: последние новости
Компания Honda отзывает почти 140 тысяч автомобилей Компания Honda отзывает почти 140 тысяч автомобилей В каких ситуациях не рекомендуется использовать WD-40 В каких ситуациях не рекомендуется использовать WD-40 Как злоумышленники снимают колеса с болтами-«секретками»? Как злоумышленники снимают колеса с болтами-«секретками»?
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
В России предложили ввести новый штраф в 50 тысяч рублей
В России предложили ввести новый штраф в 50 тысяч рублей
В Москве изменился пропускной режим
В Москве изменился пропускной режим
От шести зарплат до квартиры: рабочим Volkswagen сделали суперпредложение
От шести зарплат до квартиры: рабочим Volkswagen сделали суперпредложение
Как водителю защититься от удавки
Как водителю защититься от удавки
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение