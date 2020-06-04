Как сдать назад и не остаться без прав? 

И опытный, и начинающий пользователь транспорта иногда забывает о том, в каких случаях он может сдать назад, а в каких случаях можно лишиться прав или получить штраф.

Чтобы не возникло неловкой ситуации на дороге, стоит вспомнить основные моменты из правил, которые учил каждый уважающий себя водитель любого транспорта. Для начала, управляющий транспортным средством должен помнить, что на дороге, кроме него, ещё есть другие участники движения, и они в свою очередь не обязаны его пропускать. Второй момент касается безопасности пеших участников движения.

Согласно пункту 8.12 ПДД: водитель имеет право воспользоваться задней передачей, если только это будет безвредно и не принесет никому тяжких увечий, а также не будет являться препятствием для остальных участников транспортного движения. Если водитель намерен совершить маневр, но он не может справиться самостоятельно, то возможно привлечение третьих лиц.

Быть уверенным, что сзади нет никакого препятствия: пеший участник движения, участник движения на любом транспортном средстве, животное, ограждение, постройка;

Не быть помехой для остальных фигур, участвующих в дорожном движении: не мешать совершать определенную траекторию движения, а также не замедлять скорость перемещения других управляющих транспортом;

На оживленных участках дороги аккуратно выполнять движение, если требует ситуация, то с привлечением третьих лиц. Но здесь стоит помнить, что наличие последних не снимает ответственность с автомобилиста! При выполнении маневра заднего хода, управляющий транспортным средством должен:

В каких случаях запрещено совершать маневр? ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕнО НА:

-Перекрестках любого характера;

-На участках пункта 8.11 ПДД:

-Пешеходных переходах;

-В тоннелях; мостах, эстакадах;

-На переездах железнодорожного транспорта;

-Дороге, перемещение по которой затруднено связи с погодными условиями, видимости снижена на 100 м в любой из полос движения;

-Остановке, где совершает высадку и посадку общественный транспорт;

-Автомагистралях (прописано в пункте 16.1 ПДД);

-Проезд под «кирпич» (указано в 3 части пункту 12.16 КоАП).

Наказание за нарушение правил. Если при выполнении движения назад водителю случилось попасть под «кирпич», то в ход пойдет статья 12.16 КоАП, где стоит обратить внимание на третью часть. Там говорится, что при совершении такого движения, водитель обязуется либо заплатить штраф в виде 5000 рублей, либо придется расстаться с правами на срок от 4 до 6 месяцев.

Если управляющий транспортным средством, совершая движение задним ходом, заехал под знак «кирпич», который расположен на прилегающей территории, которая не предназначена для сквозного движения, то такое нарушение соответствует не соблюдению статьи 12.16 КоАП части 1 и водителю получит либо предупреждение, либо придется заплатить 500 рублей за нарушение. Лишение прав в данной ситуации не происходит!

Если же перемещаться таким образом по автомагистрали, то это будет рассматриваться как нарушение, соответствующее статье 12.11 КоАП в которой стоит обратить на третью часть, за нарушение придется выплатить штраф в размере 2500 рублей. Лишение прав не происходит!