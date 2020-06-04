Honda отзывает почти 140 тысяч автомобилей 

Все новости на карте

Японский производитель Honda начал отзывную кампанию на североамериканском рынке. Она коснется почти 140 тысяч автомобилей, у которых нашли неисправности в топливном насосе.

По заявлению представителя компании, недочеты могут привести к выходу из строя бензонасоса во время движения. Дилерскими центрами Honda и Acura в Соединённых Штатах было реализовано 136 057 моделей с «проблемными» агрегатами. Пресс-служба производителя заверила, что пока не произошло ни одного несчастного случая или травмы в результате выхода из строя насоса.

Согласно опубликованному отчету дорожного ведомства США, поставщиком топливных насосов являлась фирма Denso, которая нарушила технологию производства. Долгая сушка корпусов топливных насосов на заводе может привести к появлению трещин на поверхности и последующему заклиниванию поршня.

Honda планируют закончить уведомление всех клиентов к середине лета и призывает владельцев отзываемых автомобилей самостоятельно обратиться в ближайший дилерский центр.