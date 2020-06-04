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Honda отзывает почти 140 тысяч автомобилей 

Car.ru 8 часов назад
Honda отзывает почти 140 тысяч автомобилей
Фото: Car.ru
Японский производитель Honda начал отзывную кампанию на североамериканском рынке. Она коснется почти 140 тысяч автомобилей, у которых нашли неисправности в топливном насосе.
По заявлению представителя компании, недочеты могут привести к выходу из строя бензонасоса во время движения. Дилерскими центрами Honda и Acura в Соединённых Штатах было реализовано 136 057 моделей с «проблемными» агрегатами. Пресс-служба производителя заверила, что пока не произошло ни одного несчастного случая или травмы в результате выхода из строя насоса.
Согласно опубликованному отчету дорожного ведомства США, поставщиком топливных насосов являлась фирма Denso, которая нарушила технологию производства. Долгая сушка корпусов топливных насосов на заводе может привести к появлению трещин на поверхности и последующему заклиниванию поршня.
Honda планируют закончить уведомление всех клиентов к середине лета и призывает владельцев отзываемых автомобилей самостоятельно обратиться в ближайший дилерский центр.
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Бортжурнал , Acura , Honda
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