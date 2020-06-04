Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В каких ситуациях не рекомендуется использовать WD-40 

Car.ru 4 часа назад
Где не рекомендуется использовать WD-40
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты решили рассказать о том, в каких случаях лучше отказаться от использования многофункциональной жидкости WD-40, которая распространена среди водителей.
Первое, что было отмечено — это попытка убрать окислы или ржавчину с помощью WD-40. Данная жидкость поможет лишь немного снять ненужную грязь, но остановить развитие коррозии не получится.
Некоторые водители могут промывать WD-40 клеммы аккумулятора, которые периодически могут окисляться. Делать это категорически не рекомендуется, так как после применения WD-40 остаётся плотный химический слой, не пропускающий электричество.
Не нужно пытаться отмывать пятна на стёклах с помощью WD-40, иначе средство оставит после себя жирные пятна, которые трудно отмыть без применения автомобильной химии.
Категорически не рекомендуется натирать WD-40 фары автомобиля, которые начинают мутнеть и не пропускают свет. Не все пластиковые поверхности могут выдержать воздействие растворителя, входящего в состав WD-40.
Также нельзя чернить покрышки с помощью этого растворителя, так как WD-40 разъест резину и лишит шины протектора.
Видео дня. Автономера с кодом 666 не планируют выдавать
Car.ru: последние новости
Компания Honda отзывает почти 140 тысяч автомобилей Компания Honda отзывает почти 140 тысяч автомобилей Как злоумышленники снимают колеса с болтами-«секретками»? Как злоумышленники снимают колеса с болтами-«секретками»? Как сдать назад и не остаться без прав? Как сдать назад и не остаться без прав?
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
Названы любимые машины угонщиков во время пандемии
Названы любимые машины угонщиков во время пандемии
Стоит ли покупать автомобиль с тест-драйва?
Стоит ли покупать автомобиль с тест-драйва?
В России появится система борьбы с пробками
В России появится система борьбы с пробками
В России вновь подорожали автомобили Datsun
В России вновь подорожали автомобили Datsun
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение