Где не рекомендуется использовать WD-40

Автомобильные эксперты решили рассказать о том, в каких случаях лучше отказаться от использования многофункциональной жидкости WD-40, которая распространена среди водителей.

Первое, что было отмечено — это попытка убрать окислы или ржавчину с помощью WD-40. Данная жидкость поможет лишь немного снять ненужную грязь, но остановить развитие коррозии не получится.

Некоторые водители могут промывать WD-40 клеммы аккумулятора, которые периодически могут окисляться. Делать это категорически не рекомендуется, так как после применения WD-40 остаётся плотный химический слой, не пропускающий электричество.

Не нужно пытаться отмывать пятна на стёклах с помощью WD-40, иначе средство оставит после себя жирные пятна, которые трудно отмыть без применения автомобильной химии.

Категорически не рекомендуется натирать WD-40 фары автомобиля, которые начинают мутнеть и не пропускают свет. Не все пластиковые поверхности могут выдержать воздействие растворителя, входящего в состав WD-40.

Также нельзя чернить покрышки с помощью этого растворителя, так как WD-40 разъест резину и лишит шины протектора.