Kia обновила европейскую версию Picanto 

Южнокорейская Kia обновила бюджетный хэтчбек Picanto для европейского рынка. Ранее реформенная модель была представлена на родном для компании рынке, где продается под названием Morning Urban. С рестайлингом новый Picanto получил модернизированный дизайн экстерьера и интерьера, улучшенную моторную гамму и роботизированную коробку передач.

Отличить новый Kia Picanto от предшественника можно по измененной решетке радиатора «Улыбка тигра», другим фарам головного света и светодиодным дневным ходовым огням с четырьмя элементами. Кроме того, для хэтчбек теперь также доступны 14— и 16-дюймовые колесные диски с новым рисунком.

Пересмотру подвергся и дизайн интерьера «Пиканто». Автомобиль получил модернизированный 8-дюймовый дисплей с сенсорным экраном и навигацией, а также 4,2-дюймовый экран на приборной панели между аналоговым спидометром и тахометром. Мультимедийная система нового Picanto теперь поддерживает популярные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Kia

В моторную гамму нового Kia Picanto для Европы вошли два бензиновых силовых агрегата: 1-литровый атмосферный двигатель на 67 лошадиных сил и аналогичный по объему турбомотор на 100 «сил». Связку обоим составляет 5-ступенчатая «механика» или роботизированная коробка передач.

Цены на новинку пока не объявлены. В Южной Корее за обновленный хэтчбек просят от 11 миллионов 950 тысяч вон, что эквивалентно сумме в 678 тысяч рублей по текущему курсу.