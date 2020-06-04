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Kia обновила европейскую версию Picanto 

Daily-Motor 5 часов назад
Kia обновила европейскую версию Picanto
Фото: Kia
Южнокорейская Kia обновила бюджетный хэтчбек Picanto для европейского рынка. Ранее реформенная модель была представлена на родном для компании рынке, где продается под названием Morning Urban. С рестайлингом новый Picanto получил модернизированный дизайн экстерьера и интерьера, улучшенную моторную гамму и роботизированную коробку передач.
Отличить новый Kia Picanto от предшественника можно по измененной решетке радиатора «Улыбка тигра», другим фарам головного света и светодиодным дневным ходовым огням с четырьмя элементами. Кроме того, для хэтчбек теперь также доступны 14— и 16-дюймовые колесные диски с новым рисунком.
Пересмотру подвергся и дизайн интерьера «Пиканто». Автомобиль получил модернизированный 8-дюймовый дисплей с сенсорным экраном и навигацией, а также 4,2-дюймовый экран на приборной панели между аналоговым спидометром и тахометром. Мультимедийная система нового Picanto теперь поддерживает популярные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.
Kia
В моторную гамму нового Kia Picanto для Европы вошли два бензиновых силовых агрегата: 1-литровый атмосферный двигатель на 67 лошадиных сил и аналогичный по объему турбомотор на 100 «сил». Связку обоим составляет 5-ступенчатая «механика» или роботизированная коробка передач.
Цены на новинку пока не объявлены. В Южной Корее за обновленный хэтчбек просят от 11 миллионов 950 тысяч вон, что эквивалентно сумме в 678 тысяч рублей по текущему курсу.
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Комментарии
Бортжурнал , Kia , Kia Picanto , Apple
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