Названы самые популярные автомобили в России 

Самым продаваемым автомобилем в стране в мае вновь стала Lada Granta , следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За последний месяц весны дилерам Lada удалось продать 5,73 тыс. экземпляров Granta, что почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года, когда было реализовано 11,09 тыс. автомобилей.

На втором месте расположилась еще одна Lada — Vesta с майским результатом продаж 4,48 тыс. штук и аналогичным падением с 8,12 тыс. экземпляров в прошлом году. Третью строчку занял бюджетник Kia Rio, на котором остановили выбор 3,66 тыс. россиян. Падение продаж составило 56,3%.

Четвертым стал паркетник Hyundai Creta, вернувший звание самого популярного SUV в стране. Результат "Креты" в мае составил 3,24 тыс. проданных авто, что на 43,9% меньше, чем в прошлом году. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo , сменивший поколение в мае. Его показатель — 2,16 тыс. реализованных экземпляров и падение спроса на 56,2%.

Положительную динамику в годичном выражении смогли продемонстрировать только пять брендов: китайские Haval 5%, Changan 124% и FAW , чьи продажи в мае увеличились на 5%, 124% и 19% соответственно, а также Fiat (+1%) и Isuzu (+29%).

Продажи остальных представленных в России марок значительно сократились. Больше всех пострадал Ford , потерявший 100% спроса и продавший только четыре автомобиля, Chevrolet с падением на 99%, Zotye (-89%), Infitini (-88%) и Lifan (-87%).

В целом мае российским дилерам удалось реализовать 63,03 тыс. легковых и коммерческих автомобилей, что на 51,8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.