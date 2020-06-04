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Названы самые популярные автомобили в России 

Авторамблер и ещё 5 3 часа назад
Названы самые популярные автомобили в России
Фото: Авторамблер
Самым продаваемым автомобилем в стране в мае вновь стала Lada Granta, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
За последний месяц весны дилерам Lada удалось продать 5,73 тыс. экземпляров Granta, что почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года, когда было реализовано 11,09 тыс. автомобилей.
На втором месте расположилась еще одна Lada — Vesta с майским результатом продаж 4,48 тыс. штук и аналогичным падением с 8,12 тыс. экземпляров в прошлом году. Третью строчку занял бюджетник Kia Rio, на котором остановили выбор 3,66 тыс. россиян. Падение продаж составило 56,3%.
Четвертым стал паркетник Hyundai Creta, вернувший звание самого популярного SUV в стране. Результат "Креты" в мае составил 3,24 тыс. проданных авто, что на 43,9% меньше, чем в прошлом году. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo, сменивший поколение в мае. Его показатель — 2,16 тыс. реализованных экземпляров и падение спроса на 56,2%.
Положительную динамику в годичном выражении смогли продемонстрировать только пять брендов: китайские Haval 5%, Changan 124% и FAW, чьи продажи в мае увеличились на 5%, 124% и 19% соответственно, а также Fiat (+1%) и Isuzu (+29%).
Продажи остальных представленных в России марок значительно сократились. Больше всех пострадал Ford, потерявший 100% спроса и продавший только четыре автомобиля, Chevrolet с падением на 99%, Zotye (-89%), Infitini (-88%) и Lifan (-87%).
В целом мае российским дилерам удалось реализовать 63,03 тыс. легковых и коммерческих автомобилей, что на 51,8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.
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Бортжурнал , Hyundai , Chevrolet , Lada Granta , Isuzu , FAW , Lifan , Kia , Hyundai Creta , Lada Vesta , Fiat , Volkswagen Polo , Lada , Volkswagen , Kia Rio , Ford
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