Как законно избавиться от «автохлама» в своём дворе 

Так бывает, что во дворе дома и так места не хватает, а годами стоит чей-то «автохлам». И его просто так не тронешь, потому как всегда найдется возмущенный владелец.

Один наш читатель поделился своей историей о том, как они всем двором избавлялись аж от четырех таких машин.

С горем пополам удалось выяснить про владельца одного из брошенных автомобилей. Его хозяин который год сидит в тюрьме. Владельцев остальных автомобилей вовсе отыскать не удалось.

В районную администрацию было отправлено письмо с просьбой убрать данные машины. К письму приложили фото с разных ракурсов и с балконов.

Через несколько дней приехала комиссия и все задокументировала. А ещё через десять дней приехал эвакуатор и машины увезли. А раз владельцы не были найдены, эвакуацию произвели за государственный счёт. Оказывается наличие среди жильцов особо инициативных, приносит иногда и пользу для всего двора.

А в вашем дворе нет «автохлама», который годами занимает место? Поделитесь своей историей в комментариях.