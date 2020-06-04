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Как законно избавиться от «автохлама» в своём дворе 

Car.ru 2 часа назад
Как законно избавиться от «автохлама» в своём дворе
Фото: Car.ru
Так бывает, что во дворе дома и так места не хватает, а годами стоит чей-то «автохлам». И его просто так не тронешь, потому как всегда найдется возмущенный владелец.
Один наш читатель поделился своей историей о том, как они всем двором избавлялись аж от четырех таких машин.
С горем пополам удалось выяснить про владельца одного из брошенных автомобилей. Его хозяин который год сидит в тюрьме. Владельцев остальных автомобилей вовсе отыскать не удалось.
В районную администрацию было отправлено письмо с просьбой убрать данные машины. К письму приложили фото с разных ракурсов и с балконов.
Через несколько дней приехала комиссия и все задокументировала. А ещё через десять дней приехал эвакуатор и машины увезли. А раз владельцы не были найдены, эвакуацию произвели за государственный счёт. Оказывается наличие среди жильцов особо инициативных, приносит иногда и пользу для всего двора.
А в вашем дворе нет «автохлама», который годами занимает место? Поделитесь своей историей в комментариях.
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