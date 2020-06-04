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Названы три способа сэкономить на ТО машины 

Car.ru 4 часа назад
Названы три способа сэкономить на ТО машины
Фото: Car.ru
Эксперты рассказали, как сэкономить деньги при прохождении первого техосмотра и обслуживания. Многие автомобилисты отмечают, что эта процедура осуществляется в основном «для галочки», а не по серьезным причинам.
Перед тем, как определиться с выбором дилерского центра, эксперты советуют обратить внимание на цены на услуги. У официальных мастеров даже мелкие операции могут стоить достаточно много, одни снимают запчасти для ремонта бесплатно, другие же — за отдельную плату. Один центр может произвести замену фильтра за 1000 рублей, другой же — за сумму вдвое больше. Можно без труда найти центры, где услуги более бюджетны, но не страдает качество.
Фильтры и другие мелкие детали в транспортном средстве можно и вовсе заменить самостоятельно, не ожидая мастеров или техосмотра. Права на техосмотр владелец авто не лишится, зато не нужно будет платить мастерам. Оригинальные расходники доступны в автомагазинах, а вот дилеры зачастую предлагают покупать самые дорогие и якобы качественные масла для авто. Обращая внимание на информацию, можно сэкономить достаточно денег на ТО, добавили специалисты.
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