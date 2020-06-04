Составлен список самых ненадежных коробок передач 

Специалисты определили список наиболее ненадежных коробок передач. Считается, что механические устройства более надежны в эксплуатации, однако и среди них есть неудачные экземпляры.

Эксперты проанализировали положение с МКПП и дали рекомендации автомобилистам, какие устройства не стоит считать надежными и следует избегать появления их в своем транспортном средстве.

Так, худшим вариантом, по мнению специалистов, является коробка Opel F17. Эта МКПП появилась в широком употреблении в 90-х годах прошлого столетия. Особых затруднений это устройство не вызывало, когда работало в паре с силовой установкой мощностью 100 лошадиных сил. Однако поломки стали гораздо более частыми при установке на автомобили с более мощными моторами.

Далее, на второй ступеньке антирейтинга, расположилась Hyundai M56CF. Эта коробка активно использовалась в нулевые годы. Она страдала практически тем же набором дефектов, что и немецкие коробки передач. Это разрушение подшипников, течь сальников, а также сильная вибрация во время движения машины.