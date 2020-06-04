Составлен список самых ненадежных коробок передач 

Специалисты определили список наиболее ненадежных коробок передач. Считается, что механические устройства более надежны в эксплуатации, однако и среди них есть неудачные экземпляры.
Эксперты проанализировали положение с МКПП и дали рекомендации автомобилистам, какие устройства не стоит считать надежными и следует избегать появления их в своем транспортном средстве.
Так, худшим вариантом, по мнению специалистов, является коробка Opel F17. Эта МКПП появилась в широком употреблении в 90-х годах прошлого столетия. Особых затруднений это устройство не вызывало, когда работало в паре с силовой установкой мощностью 100 лошадиных сил. Однако поломки стали гораздо более частыми при установке на автомобили с более мощными моторами.
Далее, на второй ступеньке антирейтинга, расположилась Hyundai M56CF. Эта коробка активно использовалась в нулевые годы. Она страдала практически тем же набором дефектов, что и немецкие коробки передач. Это разрушение подшипников, течь сальников, а также сильная вибрация во время движения машины.
Volkswagen 02T занял «почетное» третье место в этом списке. Такими коробками оснащались Volkswagen Polo и Skoda Fabia. Особенностью этого механизма было то, что он был достаточно легким. После большого пробега в коробке был слышен характерный хруст.