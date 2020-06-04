Как часто проходить техосмотр автомобиля 

Для чего нужна процедура техосмотра автомобиля и как часто ее следует проходить? Давайте разбираться.

Российские автовладельцы наряду с приобретением ОСАГО должны совершать обязательную процедуру, известную в народе как "покупка техосмотра". Разумеется, так быть не должно, и техосмотр следует проходить, но сложившийся порядок уже стал традицией.

Раньше сотрудники ГИБДД проверяли наличие талона техосмотра, но в настоящее время этот самый талон упразднен и заменен на диагностическую карту. Гаишники не требуют ее у обычных водителей, а просят предъявить лишь тех, кто работает на автобусах и такси. Наличие диагностической карты также важно для перевозки опасных грузов — эксплуатирующиеся в данной сфере транспортные средства также проходят процедуру технического осмотра раз в полгода. Что касается рядовых автомобилистов, в их случае прохождение техосмотра и наличие диагностической карты является основанием или его отсутствием для приобретения полиса ОСАГО.

С 1 марта по 30 сентября 2020 года договор "автогражданки" разрешается заключить без диагностической карты, которую следует предъявить позже. Мера принята в связи с действующим режимом самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Диагностическую карту следует предъявить страховщику в течение одного месяца с момента снятия ограничений, но не позже 31 октября. При этом правительство имеет право продлить указанный срок не более чем на 90 дней.

Диагностическая карта представляет собой лист формата А4, на котором изображена таблица с информацией о проверенных узлах и агрегатах транспортного средства. Кроме того, диагностическая карта содержит заключение о возможности или о невозможности эксплуатации автомобиля и заверяется подписью технического эксперта. Срок действия диагностической карты указан на ней и, соответственно, до его истечения следует пройти процедуру технического осмотра транспортных средств.

Карта составляется в трех экземплярах — один передается владельцу транспортного средства, второй остается у эксперта в течение трех лет, а третий оформляется в электронном виде и отправится в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.

Даже если до окончания действия диагностической карты остался один день, автовладелец все равно может приобрести полис ОСАГО. Напомним, что отсутствие страховки — когда водитель не забыл полис дома, а не купил его — наказывается в соответствие с частью 2 статьи 12.37 КоАП "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств": "Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, — влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей".

Если вы купили подержанную машину с действующей диагностической картой, то она остается таковой вне зависимости от смены собственника транспортного средства. Неважно, кому из владельцев была выдана диагностическая карта, она все равно остается действительной после смены собственника. Напомним, что диагностическая карта дает право эксплуатировать не только на территории России, но и за ее пределами, согласно международным договорам.

Процедуру техосмотра следует проходить машинам разных категорий, но мы поговорим о транспортных средствах категории B — автомобилях с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3500 кг, и числом мест для сидения которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8. Отметим, что год выпуска, а не момент начала эксплуатации учитывается при расчете возраста. Ведь то, когда автомобиль начнет ездить, неизвестен и нигде не задокументирован.

В конце марта 2020 года Госдума одобрила законопроект, согласно которому изменилась периодичность прохождения техосмотра автомобиля. От процедуры техосмотра освобождаются машины младше четырех лет. Раз в два года техосмотр должны проходить легковые машины в возрасте от четырех до десяти лет, а ежегодно — транспортные средства с года выпуска которых прошло больше десяти лет. Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года обязаны были транспортные средства возраст которых от трех до семи и раз в год легковые автомобили старше семи лет. Полностью от техосмотра были освобождены машины младше трех лет, включая год выпуска.

Перед тем как отправиться на пункт ТО обязательно проверьте наличие следующих документов. У вас должен быть паспорт гражданина, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС), если автомобиль не зарегистрирован. В ситуации, когда владелец машины отсутствует во время техосмотра, понадобится доверенность. В автомобиле должен находиться огнетушитель с действующим сроком годности, знак аварийной остановки и аптечка с действующим сроком годности.

Согласно нормативам, процедура проводится в течение получаса. Эксперт проверяет транспортное средство по 65 позициям — исследует работоспособность тормозной системы, состояние рулевого управления и подвески, световых и звуковых сигналов, стеклоочистителя и стеклоомывателя. В обязательном порядке проверяется содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Напомним, что легально получить диагностическую карту не смогут владельцы транспортных средств, в конструкцию которых вопреки Техническому регламенту внесены незарегистрированные или запрещенные изменения. Часто автомобилисты не могут пройти техосмотр из-за трещины на лобовом стекле. Установка нового — дело недешевое, но иногда замены можно избежать. Если трещина не располагается на водительской стороне и не находится в зоне очистки стеклоочистителя, то техосмотр можно пройти.

Процедура техосмотра редко проводится в полном объеме и легально — многим автовладельцам не хочется тратить время, и они просто покупают диагностическую карту. Если проходить технический осмотр транспортного средства по всем правилам, то при выявлении неисправностей автовладельцу выдают диагностическую карту, в которой указаны неисправности. После их устранения, на которые выделяется 20 дней машину следует вновь представить на тот же пункт техосмотра. Если период в 20 дней истек, то проходить техосмотр придется заново, но лишь с осмотром тех агрегатов и частей, потребовавших ремонт. Если при этом вы обратитесь к другой фирме-оператору, то процедура потребует прохождения заново с оплатой полной стоимости.