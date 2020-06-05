Водители готовы раскрыть личные данные ради скидок 

Большинство российских автомобилистов согласились бы поделиться персональными данными в обмен на скидки на топливо и страховку.

Из результатов опроса НТИ "Автонет", приведенных РКБ, следует, что раскрыть информацию об автомобиле готовы 54% россиян. Большая часть из них — 36% готова делиться данными ради скидки на автомобильную страховку, 29% — ради скидки на топливо, 12% — на парковку и 10% — на проезд по платным дорогам.

Еще 8% и 5% отметились, что согласились бы раскрыть информацию в общем на дисконт на помощь на дорогах и услуги автосервиса соответственно.

Предложить скидки в обмен на хранение данных планируется на платформе "Автодата", на разработку которой было выделено 325 млн руб.

Платформа способна хранить данные о перемещении автомобиля, пробеге, расходе топлива, тормозах, системах помощи водителя и других характеристик. Получать информацию "Автодата" будет посредством специального устройства, установленного на автомобиль.

По предварительным данным, персональная информация водителей будет в обезличенном виде передаваться государственным органам, которые смогут на ее основании создать инфраструктуру "умных" дорог. Также возможна передача данных бизнесу.