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Водители готовы раскрыть личные данные ради скидок 

Авторамблер 1 час назад
Водители готовы раскрыть личные данные ради скидок
Фото: Depositphotos
Большинство российских автомобилистов согласились бы поделиться персональными данными в обмен на скидки на топливо и страховку.
Из результатов опроса НТИ "Автонет", приведенных РКБ, следует, что раскрыть информацию об автомобиле готовы 54% россиян. Большая часть из них — 36% готова делиться данными ради скидки на автомобильную страховку, 29% — ради скидки на топливо, 12% — на парковку и 10% — на проезд по платным дорогам.
Еще 8% и 5% отметились, что согласились бы раскрыть информацию в общем на дисконт на помощь на дорогах и услуги автосервиса соответственно.
Предложить скидки в обмен на хранение данных планируется на платформе "Автодата", на разработку которой было выделено 325 млн руб.
Платформа способна хранить данные о перемещении автомобиля, пробеге, расходе топлива, тормозах, системах помощи водителя и других характеристик. Получать информацию "Автодата" будет посредством специального устройства, установленного на автомобиль.
По предварительным данным, персональная информация водителей будет в обезличенном виде передаваться государственным органам, которые смогут на ее основании создать инфраструктуру "умных" дорог. Также возможна передача данных бизнесу.
Накануне власти Москвы пообещали уничтожить базу данных системы цифровых пропусков по окончании пандемии. По словам мэра столицы Сергея Собянина, хранение таких данных в нормальное время может быть расценено как нарушение прав граждан.
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Бортжурнал , Правительство Москвы
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