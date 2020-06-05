Могут ли оштрафовать за разукомплектованный автомобиль?

Разбитые автомобили очень часто остаются брошенными во дворах, где могут находиться на протяжении многих лет.

Дело в том, что владельцы не могут найти для их хранения более подходящее место, либо у них нет возможности продать их на запчасти. В проекте нового КоАП имеется статья, которая предусматривает ответственность за подобное хранение. Каким же образом будет действовать новый закон, и каким образом городские власти осуществляют борьбу с разукомплектованными брошенными автомобилями?

Наложение штрафа. В обновленной редакции Кодекса об административных правонарушениях, предусматривается наказание за наличие разукомплектованных или брошенных автомобилей, часть 1 статьи 16.10, предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Закон еще до конца не принят, ему предстоит пройти длительную процедуру утверждения. Несмотря на это, в местных субъектах Федерации уже имеются соответствующие распоряжения, которые дают возможность наведения порядка в жилых зонах.

На территории Москвы вступило в действие постановление правительства № 569-ПП от 23.09.2014, позволяющее вводить регламент размещения подобных транспортных средств. В нем фигурирует понятие БРТС — брошенное разукомплектованное транспортное средство. Кроме того, определяются сроки, которые машина должна простоять до того момента, как она будет признана разукомплектованной и лица, которые несут за это ответственность. Чаще всего это будут управления районов, на которые возлагаются функции по организации проведения работ по комиссионному обследованию автомобильного транспорта, признанного брошенным, установлению его владельца, и его информирование о том, что будет составлен акт обследования, а брошенная собственность переведена на баланс города.

Что представляет собой разукомплектованная машина? Согласно описанному выше постановлению, разукомплектованным транспортным средством признается то, в котором «отсутствует одна или несколько составных частей кузова, предусмотренных конструкцией». Сюда могут относиться капот, двери, защелки горловин цистерны, пробки бака для топлива. Кроме того, разукомплектованной можно назвать и машину, у которой нет таких деталей, как стекла, внешние приборы освещения, колеса или шины. Помимо этого, разукомплектованным транспортным средством будет признана и сгоревшая машина.

Доказательством факта заброшенности станет вид автомобиля, имеющего признаки длительного пребывания без движения или разукомплектованности.

Общий штраф для всех. По действующему федеральному законодательству не предусматривается наличие ответственности административного характера за подобные нарушения. Для того, чтобы обеспечить уборку придомовых территорий, а также их улучшения, в некоторых случаях приходилось достаточно длительное время уговаривать владельцев разбитых транспортных средств дать разрешение на уборку разбитого или разукомплектованного автомобиля. На практике же, немногие владельцы готовы добровольно переместить такие машины в другое место. Поэтому немалое количество дефицитных мест для парковки занимает откровенный хлам.

В том случае, если выдвинутая об уборке автохлама просьба была проигнорирована, то последствием становилось обращение инициативной группы в судебную инстанцию, что требовало большого количества времени и сил.

Итог. Строгие меры административного характера необходимы для того, чтобы повлиять на недобросовестных владельцев неисправных автомобилей. При установлении ответственности за несоблюдения правил благоустройства территории на федеральном уровне, будут унифицированы действующие составы административных нарушений.