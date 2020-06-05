Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа 

На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения. Двухдверка сохранила главный атрибут всех модификаций 4 серии — огромные вертикальные «ноздри», — но за счет расширенного кузова и нового переднего бампера сложной формы стала выглядеть агрессивнее.

Уже известно, что премьера нового BMW M4, а вместе с ним и седана M3, состоится через несколько месяцев — предположительно, в сентябре. Купе получит тот же двигатель, что устанавливают на кроссоверы X3 M и X4 M: рядная «турбошестёрка» 3.0 в базовом варианте будет выдавать 480 лошадиных сил (600 Нм), а в версии Competition — 510 сил. Заодно двухдверка обзаведется полным приводом и восьмидиапазонным «автоматом». Хотя, по слухам, некая специальная версия M4 всё-таки останется при «механике».

Главной дизайнерской «фишкой» M4 станут вытянувшиеся от кромки капота до нижней части бампера «ноздри», которые отсылают к историческим моделям BMW 328 Coupé и BMW 3.0 CSi. Такие же достались обычному купе 4 серии, и они, по мнению компании, позволят ещё больше дистанцироваться модель от седана 3 Series. Правда, у M4 решетка набрана из горизонтальных планок, а у 4 серии имеет трехмерную структуру.