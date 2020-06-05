Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа 

Motor.ru и ещё 1 1 час назад
Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа
Фото: Motor.ru
На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения. Двухдверка сохранила главный атрибут всех модификаций 4 серии — огромные вертикальные «ноздри», — но за счет расширенного кузова и нового переднего бампера сложной формы стала выглядеть агрессивнее.
Уже известно, что премьера нового BMW M4, а вместе с ним и седана M3, состоится через несколько месяцев — предположительно, в сентябре. Купе получит тот же двигатель, что устанавливают на кроссоверы X3 M и X4 M: рядная «турбошестёрка» 3.0 в базовом варианте будет выдавать 480 лошадиных сил (600 Нм), а в версии Competition — 510 сил. Заодно двухдверка обзаведется полным приводом и восьмидиапазонным «автоматом». Хотя, по слухам, некая специальная версия M4 всё-таки останется при «механике».
Главной дизайнерской «фишкой» M4 станут вытянувшиеся от кромки капота до нижней части бампера «ноздри», которые отсылают к историческим моделям BMW 328 Coupé и BMW 3.0 CSi. Такие же достались обычному купе 4 серии, и они, по мнению компании, позволят ещё больше дистанцироваться модель от седана 3 Series. Правда, у M4 решетка набрана из горизонтальных планок, а у 4 серии имеет трехмерную структуру.
Купе BMW 4 серии рассекретили накануне. Модель получила улучшенную по сравнению с седаном G20 аэродинамику, более жесткий кузов и модернизированное шасси, а также широкую гамму двигателей. «Турбочетверки» 2.0 выдают 184 либо 258 сил (300 и 400 Нм момента); шестицилиндровый мотор в версии M440i xDrive (374 силы и 500 Нм) и все дизели дополнены 48-вольтовым стартер-генератором, который накидывает 11 сил при разгонах, а также помогает двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic.
Видео дня. Как обезопасить себя при покупке автомобиля
Motor.ru: последние новости
Объявлены цены на Jeep Compass итальянской сборки Объявлены цены на Jeep Compass итальянской сборки Продажи новых автомобилей в России упали вдвое Продажи новых автомобилей в России упали вдвое В России стартуют продажи Volkswagen Arteon: известны цены В России стартуют продажи Volkswagen Arteon: известны цены
Комментарии
Бортжурнал , BMW , BMW 4 серия , BMW M4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые фото новой модели Mercedes-Benz GLC
Первые фото новой модели Mercedes-Benz GLC
Полицейский сбил выбежавших на дорогу детей
Полицейский сбил выбежавших на дорогу детей
Известный блогер раскрасил свою машину под Следком
Известный блогер раскрасил свою машину под Следком
Что стало известно о новом кроссовере Nissan
Что стало известно о новом кроссовере Nissan
Как сдать назад и не остаться без прав?
Как сдать назад и не остаться без прав?
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение