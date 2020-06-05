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Объявлены цены на Jeep Compass итальянской сборки 

Motor.ru 6 часов назад
Объявлены цены на Jeep Compass итальянской сборки
Фото: © Jeep
Компания Jeep прекратила поставки Compass в Европу с мексиканского завода — теперь европейцам будут доступны только кроссоверы итальянской сборки. Цены на такой Compass начинаются от 28 750 евро (2,2 миллиона рублей).
На европейском Jeep Compass перенастроили подвеску и рулевой механизм, расширили список доступного оборудования, предложили новые цвета кузова и 19-дюймовые диски оригинального дизайна. Европейцам положен кроссовер с новым 1,3-литровым турбомотором мощностью 130 либо 160 сил, причём в первом случае он сочетается с «механикой», а второй работает с шестиступенчатым преселективным «роботом». Кроме того, доступен 1,6-литровый турбодизель (120 сил), пару которому составляет механическая коробка. Привод — только передний.
Гибридный полноприводный Compass 4xe, представленный в начале 2020 года, комплектуется 1,3-литровой «турботройкой», которая вращает передние колеса, и электромотором, установленным на задней оси. Гибридная установка предлагается в двух вариантах мощности — 190 и 240 лошадиных сил.
В Россию такие кроссоверы поставляться не будут — Compass для российского рынка, укомплектованный 2,4-литровым «атмосферником», производят в Мексике. На сегодняшний день цены на модель стартуют от 1 894 000 рублей.
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Бортжурнал , Jeep , Jeep Compass
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