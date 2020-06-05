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Lada 4×4 признали лучшим автомобилем от худшего бренда 

Daily-Motor и ещё 1 3 часа назад
Lada 4×4 признали лучшим автомобилем от худшего бренда
Фото: Lada
Внедорожник Lada 4×4 удостоился нового звания: «Лучший автомобиль от худшего бренда». Рейтинг таких машин опубликовали организаторы знаменитого Фестиваля скорости в Гудвуде.
За российской «Нивой» в рейтинге хороших автомобилей от плохих брендов расположился Daewoo Matiz, Daihatsu Copen, Delorean DMC-12, Vector W8, Brickin SV-1, Talbot Matra Rancho и Reliant Scimitar GTE.
Позже, посчитав, что вышеобозначенные бренды могут обидеться на характеристику «худшие», пресс-служба Фестиваля попыталась объяснить свою позицию:
«Мы не брали в учет успешные автомобильные марки, а ориентировались на те, которые по разным причинам не смогли стать известными мировыми брендами. Но автомобили, которые они выпускают и выпускали, то, чем хочется владеть».
Что касается Lada 4×4, то ее жюри описало красочно и лаконично: «Это Renault 5 на шасси Land Rover».
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Бортжурнал , DeLorean , Daihatsu Copen , DeLorean DMC-12 , Lada , Renault 5 , Renault , Rover , Daihatsu , Daewoo Matiz , Land Rover
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