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Как предотвратить коррозию глушителя 

Car.ru 3 часа назад
Как предотвратить коррозию глушителя
Фото: Car.ru
На российских дорогах большое количество соли, реагентов и летящего песка постоянно угрожают кузову автомобиля. Если окрашенные и обработанные поверхности к этому готовы, то элементы выхлопной системы сильно страдают от таких воздействий и начинают быстро покрываться ржавчиной.
Конструктивные особенности и температурная разница, особенно в зимний период, способствуют накоплению в последней «банке» глушителя большого количества конденсата, который является катализатором коррозии. С помощью небольших усилий можно значительно увеличить её срок службы.
Прежде всего необходимо осмотреть выпускную систему. В современных автомобилях она уже с завода снабжается дренажными отверстиями. Если вы таких не обнаружите, то их необходимо делать самому. Для этого в самой нижней точке глушителя достаточно просверлить отверстие 3 мм сверлом. При работе нужно быть аккуратным, так как после этой процедуры из глушителя может вылиться до полулитра конденсата.
В качестве дополнительной меры защиты можно обработать выпускную систему специальным термостойким лаком, предварительно убрав грязь и ржавчину с помощью щетки с металлическим ворсом.
Такая обработка поможет прослужить выпускной системе в три раза дольше.
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