Рассекречен самый дешевый кроссовер Skoda 

Бренд Skoda представил концептуальный автомобиль в начале текущего года. Вчера Министерство промышленности Индии опубликовало на своём портале скетчи из патента на будущую серийную модель.

По информации из недр компании, кроссовер получит имя Kliq, что будет соответствовать тенденции паркетников марки, в названии которых присутствует начальная «K» и последняя «Q». Следуя этому правилу название получили Kodiaq, Karoq и Kamiq.

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В основе новинки будет лежать удешевленная модификация платформы MQB с приставкой A0. Она уже стала базой для купе-кроссовера Volkswagen Nivus.

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Гамма двигателей паркетника будет состоять из 1,0-литрового TSI мощностью 110 лошадиных сил, пару которому составит 6-ступенчатая механическая коробка или «автомат», и 1,5-литрового турбомотора с отдачей 150 л.с., предлагаемого с 7-ступенчатым «роботом». Привод автомобиля будет осуществляться только на передние колёса.

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В оснащение интерьера войдет «виртуальная» панель приборов, большой сенсорный экран мультимедиасистемы и электронный селектор выбора режимов работы трансмиссии.

Премьера автомобиля произойдет в Индии, а начало продаж намечено на 2021 год. Судя по полученной информации, Skoda Kliq станет самым бюджетным кроссовером марки