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ТОП-5 самых мощных внедорожников РФ 

Car.ru 9 часов назад
ТОП-5 самых мощных внедорожников
Фото: Car.ru
Российские эксперты с портала «Autonews» провели исследование, благодаря которому удалось узнать о пяти самых мощных внедорожниках, представленных на территории РФ.
Первое, что было отмечено — это BMW X5 M Competition. Немецкий автомобиль обладает 4,4-литровым двигателем, мощность которого составляет 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Трансмиссия оснащена коробкой автомат. Система привода исключительно полная.
Далее был выделен итальянский автомобиль Lamborghini Urus, который быстро смог набрать популярность за счёт высокой динамики, скорости и комфорта. Под капотом модели находится 4,0-литровый мотор с восьмью цилиндрами, который генерирует 650 л.с. и 850 Нм.
Как оказалось, Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid также может похвастаться современной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная мощность гибрида составляет 680 л.с. и 900 Нм.
Эксперты решили выделить четвёртое место Rolls-Royce Cullinan, так как клиенты могут оснастить его абсолютно любым двигателем премиального бренда. Такой подход позволил создавать уникальные рыночные модели Сullinan.
Замыкает ТОП-5 внедорожник Mercedes-AMG G 63 нового поколения, который обладает 4,0-литровым мотором с мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента.
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Бортжурнал , Lamborghini Urus , BMW X5 M , BMW , BMW X5 , Lamborghini , Rolls-Royce , Porsche Cayenne , Porsche
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