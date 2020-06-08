ТОП-5 самых мощных внедорожников

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Российские эксперты с портала «Autonews» провели исследование, благодаря которому удалось узнать о пяти самых мощных внедорожниках, представленных на территории РФ.

Первое, что было отмечено — это BMW X5 M Competition. Немецкий автомобиль обладает 4,4-литровым двигателем, мощность которого составляет 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Трансмиссия оснащена коробкой автомат. Система привода исключительно полная.

Далее был выделен итальянский автомобиль Lamborghini Urus , который быстро смог набрать популярность за счёт высокой динамики, скорости и комфорта. Под капотом модели находится 4,0-литровый мотор с восьмью цилиндрами, который генерирует 650 л.с. и 850 Нм.

Как оказалось, Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid также может похвастаться современной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная мощность гибрида составляет 680 л.с. и 900 Нм.

Эксперты решили выделить четвёртое место Rolls-Royce Cullinan, так как клиенты могут оснастить его абсолютно любым двигателем премиального бренда. Такой подход позволил создавать уникальные рыночные модели Сullinan.

Замыкает ТОП-5 внедорожник Mercedes-AMG G 63 нового поколения, который обладает 4,0-литровым мотором с мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента.