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Кто готов платить за информацию о водителях и работе их автомобилях 

Car.ru 9 часов назад
Кто готов платить за информацию о водителях и их авто
Фото: Car.ru
Личные данные водителей могут заинтересовать не только коммерческие кампании, ими могут интересоваться и злоумышленники.
Как показал недавний опрос российских автомобилистов, более 50% из них готовы предоставить собственные данные и информацию о своей машине в обмен на специальные предложения и скидки от различных компаний. Треть отечественных водителей готова поделиться информацией за предоставление скидок на договор ОСАГО, 30% раскроют данные за дисконт на заправочных станциях, а 10% за более дешевую стоимость платных парковок.
Car.ru
По словам советника главы компании, собирающей такую информацию, Евгения Белянко, полученные данные автоматически анализируются и в них выделяется 10 000 различных параметров. Эта информация имеет большую коммерческую стоимость, а наибольший интерес к ней проявляют «страховщики». Такой огромный объем данных позволит точно рассчитать риски страховых компаний и поможет предлагать клиентам индивидуальный подход к тарифам.
Как заверил эксперт в области информационной безопасности Алексей Дрозд, если компания не планирует собирать номера водительских удостоверений или копии ПТС, то такие данные не заинтересуют мошенников. Они охотятся за более ценной информацией и не готовы её извлекать из огромного потока данных.
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