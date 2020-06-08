Кто готов платить за информацию о водителях и их авто

Личные данные водителей могут заинтересовать не только коммерческие кампании, ими могут интересоваться и злоумышленники.

Как показал недавний опрос российских автомобилистов, более 50% из них готовы предоставить собственные данные и информацию о своей машине в обмен на специальные предложения и скидки от различных компаний. Треть отечественных водителей готова поделиться информацией за предоставление скидок на договор ОСАГО, 30% раскроют данные за дисконт на заправочных станциях, а 10% за более дешевую стоимость платных парковок.

Car.ru

По словам советника главы компании, собирающей такую информацию, Евгения Белянко, полученные данные автоматически анализируются и в них выделяется 10 000 различных параметров. Эта информация имеет большую коммерческую стоимость, а наибольший интерес к ней проявляют «страховщики». Такой огромный объем данных позволит точно рассчитать риски страховых компаний и поможет предлагать клиентам индивидуальный подход к тарифам.

Как заверил эксперт в области информационной безопасности Алексей Дрозд, если компания не планирует собирать номера водительских удостоверений или копии ПТС, то такие данные не заинтересуют мошенников. Они охотятся за более ценной информацией и не готовы её извлекать из огромного потока данных.