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Как можно определить реальный пробег автомобиля? 

Car.ru 8 часов назад
Как определить реальный пробег автомобиля?
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты рассказали о том, каким образом можно попытаться определить реальный пробег подержанной машины.
Каждое авто имеет специальное устройство — одометр, который считает, сколько машина проехала. При перепродаже автомобилей этот счётчик нередко откатывают до приемлемых продавцу значений.
При покупке подержанной машины рекомендуется посмотреть на тормозные диски. Обычный продавец, не обманывающий покупателей, меняет их со вторым комплектом колодок после 120 тыс. км пробега.
Рекомендуется обращать внимание на состояние шин. При правильном использовании они способны выдержать 3-5 сезонов, проезжая 50 тыс. км. Если же 5-летняя машина, которая заявлена в качестве новой, не имеет заводских покрышек, то это повод задуматься.
Большой пробег машины может выдать обычное лобовое стекло, которое после длительной эксплуатации будет иметь множественные сколы, трещины, царапины и т.п. В нижних углах стекла обычно указывается дата изготовления, что тоже может уберечь от покупки плохого авто.
Также можно визуально оценить состояние салона. Если сиденья имеют несвежий вид, а руль, кнопки и подлокотники имеют сильные потёртости, то машина не может быть новой, так как эксплуатировалась долгое время.
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